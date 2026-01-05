На розбудову лікарні в обстрілюваному Харкові протендерили 2,5 млрд грн, - ЗМІ
На розбудову Харківської обласної клінічної лікарні з підземним сховищем оголосили тендер на 2,45 млрд грн.
Про це пише видання "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що найбільшим тендером останніх днів 2025 року став підряд на розбудову Обласної клінічної лікарні з підземним сховищем в Харкові за 2,45 млрд грн.
"Це абсолютно тилове будівництво, що ніяк не захищає місто від наступаючого ворога. Харків знаходиться на відстані всього 30 кілометрів від фронту і російські війська обстрілюють його багатьма видами дронів, снарядів і ракет", - йдеться в матеріалі.
Журналісти зазначають, що немає жодних шансів, що нові приміщення лікарні послужать військовим чи мешканцям прифронтового міста у осяжному майбутньому.
"Новий підряд розраховано на три роки, тобто лікарня запрацює лише у 2029 році. Коли окупаційні війська РФ будуть знаходитись невідомо де.
Контракт передбачає реконструкцію будівель лікарні з улаштуванням підземного сховища", - пише видання.
"Де на той момент буде лінія фронту, що зараз знаходиться в 30 кілометрах від Харкова – ніхто не знає. І ніякий Синєгубов не дасть гарантії, що Харків не буде окупований. Хоча з таким дурацьким витрачанням коштів – шанси рашистів зростають.
І це свідома політики вертикалі Зеленського. Не тільки губернатор хвастається, що це буде єдина в Україні і Європі така лікарня. Навіть в повідомленні урядових піарників про візит міністра охорони здоров’я на цей об’єкт сказали, що він "активно модернізується ПОПРИ виклики повномасштабної війни", - коментує журналіст Юрій Ніколов.
Високі ціни
ЗМІ також звертає увагу на дуже високі ціни будматеріалів.
"Наприклад, у кошторисі чверть мільярда гривень відписано на бетони В25 [М 350] по 6 164 грн з урахуванням ПДВ (в кошторисі на скріні вказано без податку).
У відкритих джерелах є низка прайсів місцевих постачальників, які пропонують такі марки значно дешевше – від 3 710 грн/куб. м у "Заводу "Харківські будматеріали" до 4 572 грн/куб. м, у "Бетон плюс". Тобто лише на цьому виді бетону маржа може скласти десятки мільйонів гривень.
Єдиним конкурентом на тендері було ТДВ "Житлобуд-2", яке запропонувало вищу ціну і не стало знижувати її на аукціоні для перемоги", - пояснили у матеріалі.
Джерела фінансування для будівництва ще не визначено.
"В контракті вказаний календарний графік з розбивкою робіт приблизно порівну на три роки. Спочатку планувалось незначну суму 99 млн грн на підготовчі роботи витратити цього року з коштів НСЗУ. Але тендер було закінчено лише 31 грудня. Тож цих видатків вже не буде", - зазначають автори.
Підрядник
Обласна клінічна лікарня перебуває у підпорядкування обласної влади.
"Тому не дивно, що підрядником знову став консорціум "Білдінг груп". За останні півроку він отримав підряди по лінії Харківської обладміністрації на гігантський ремонт ще двох лікарень в регіоні: на добудову "Обласного центру онкології" в Харкові за 3,00 млрд грн та реконструкції Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі за 1,04 млрд грн.
В останні дні 2025 року Консорціум отримав від Департаменту капбудівництва Харківської ОДА перші платежі на суму 9 млн грн по лікарні в Ізюмі та 14 млн на онкоцентр в Харкові", - пишуть журналісти.
Консорціум "Білдінг Груп" (Харків) заснований місцевими фірмами: ТОВ "Індастріал Білдінг Груп" Наталії Головко і ПП "Будівельна фірма "Промтекс" Станіслава Бровіна і Руслана Малого. Консорціумом керує Сергій Кубарєв.
Фірма "Індастріал Білдінг Груп" із 2017 року отримала підрядів на 554,53 млн грн, а фірма "Промтекс" із 2016 року – на 3,73 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль