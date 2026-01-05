На розбудову лікарні в обстрілюваному Харкові протендерили 2,5 млрд грн, - ЗМІ

На розбудову Харківської обласної клінічної лікарні з підземним сховищем оголосили тендер на 2,45 млрд грн.

Про це пише видання "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що найбільшим тендером останніх днів 2025 року став підряд на розбудову Обласної клінічної лікарні з підземним сховищем в Харкові за 2,45 млрд грн.

"Це абсолютно тилове будівництво, що ніяк не захищає місто від наступаючого ворога. Харків знаходиться на відстані всього 30 кілометрів від фронту і російські війська обстрілюють його багатьма видами дронів, снарядів і ракет", - йдеться в матеріалі.

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Журналісти зазначають, що немає жодних шансів, що нові приміщення лікарні послужать військовим чи мешканцям прифронтового міста у осяжному майбутньому.

"Новий підряд розраховано на три роки, тобто лікарня запрацює лише у 2029 році. Коли окупаційні війська РФ будуть знаходитись невідомо де.

Контракт передбачає реконструкцію будівель лікарні з улаштуванням підземного сховища", - пише видання.

Проєкт "Ковчег" щодо реконструкції Обласної клінічної лікарні в Харкові

"Де на той момент буде лінія фронту, що зараз знаходиться в 30 кілометрах від Харкова – ніхто не знає. І ніякий Синєгубов не дасть гарантії, що Харків не буде окупований. Хоча з таким дурацьким витрачанням коштів – шанси рашистів зростають.

І це свідома політики вертикалі Зеленського. Не тільки губернатор хвастається, що це буде єдина в Україні і Європі така лікарня. Навіть в повідомленні урядових піарників про візит міністра охорони здоров’я на цей об’єкт сказали, що він "активно модернізується ПОПРИ виклики повномасштабної війни", - коментує журналіст Юрій Ніколов.

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Високі ціни

ЗМІ також звертає увагу на дуже високі ціни будматеріалів.

"Наприклад, у кошторисі чверть мільярда гривень відписано на бетони В25 [М 350] по 6 164 грн з урахуванням ПДВ (в кошторисі на скріні вказано без податку).

У відкритих джерелах є низка прайсів місцевих постачальників, які пропонують такі марки значно дешевше – від 3 710 грн/куб. м у "Заводу "Харківські будматеріали" до 4 572 грн/куб. м, у "Бетон плюс". Тобто лише на цьому виді бетону маржа може скласти десятки мільйонів гривень.

Єдиним конкурентом на тендері було ТДВ "Житлобуд-2", яке запропонувало вищу ціну і не стало знижувати її на аукціоні для перемоги", - пояснили у матеріалі.

Джерела фінансування для будівництва ще не визначено.

"В контракті вказаний календарний графік з розбивкою робіт приблизно порівну на три роки. Спочатку планувалось незначну суму 99 млн грн на підготовчі роботи витратити цього року з коштів НСЗУ. Але тендер було закінчено лише 31 грудня. Тож цих видатків вже не буде", - зазначають автори.

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Підрядник

Обласна клінічна лікарня перебуває у підпорядкування обласної влади.

"Тому не дивно, що підрядником знову став консорціум "Білдінг груп". За останні півроку він отримав підряди по лінії Харківської обладміністрації на гігантський ремонт ще двох лікарень в регіоні: на добудову "Обласного центру онкології" в Харкові за 3,00 млрд грн та реконструкції Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі за 1,04 млрд грн.

В останні дні 2025 року Консорціум отримав від Департаменту капбудівництва Харківської ОДА перші платежі на суму 9 млн грн по лікарні в Ізюмі та 14 млн на онкоцентр в Харкові", - пишуть журналісти.

Консорціум "Білдінг Груп" (Харків) заснований місцевими фірмами: ТОВ "Індастріал Білдінг Груп" Наталії Головко і ПП "Будівельна фірма "Промтекс" Станіслава Бровіна і Руслана Малого. Консорціумом керує Сергій Кубарєв.

Фірма "Індастріал Білдінг Груп" із 2017 року отримала підрядів на 554,53 млн грн, а фірма "Промтекс" із 2016 року – на 3,73 млрд грн.

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