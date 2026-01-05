РУС
Новости Атака беспилотников
1 380 0

Российские БПЛА атакуют Украину: ситуация на вечер 5 января (обновлено)

Россия атакует Украину ударными дронами

Вечером в понедельник, 5 января, российские войска осуществляют атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщает Цензор.НЕТ. Силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность. Об угрозе сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Движение вражеских дронов

В 18:58 - вражеские дроны в Харьковской области в районе Купянска.

В 10:04 - сообщалось о движении беспилотников: 

  • в Черниговской области в направлении Городни;
  • БПЛА курсом на Харьков.

Обновленная информация

В 20:30 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

  • Черниговщина – в районе Семеновки;
  • Харьковщина – в направлении Балаклеи.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что в течение дня понедельника, 5 января, российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Вследствие вражеских атак пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Смотрите: Украинские защитники 19-й бригады НГУ сбили 19 "Шахедов" во время массированной атаки РФ. ВИДЕО

беспилотник (4707) обстрел (31178) атака (881) дроны (5904) Шахед (1787)
