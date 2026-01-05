Российские БПЛА атакуют Украину: ситуация на вечер 5 января (обновлено)

Вечером в понедельник, 5 января, российские войска осуществляют атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщает Цензор.НЕТ. Силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность. Об угрозе сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Движение вражеских дронов

В 18:58 - вражеские дроны в Харьковской области в районе Купянска.

В 10:04 - сообщалось о движении беспилотников:

в Черниговской области в направлении Городни;

БПЛА курсом на Харьков.

Обновленная информация

В 20:30 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

Черниговщина – в районе Семеновки;

Харьковщина – в направлении Балаклеи.

