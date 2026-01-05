1 380 0
Российские БПЛА атакуют Украину: ситуация на вечер 5 января (обновлено)
Вечером в понедельник, 5 января, российские войска осуществляют атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.
Из-за угрозы вражеских дронов в ряде регионов объявлена воздушная тревога, сообщает Цензор.НЕТ. Силы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность. Об угрозе сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Движение вражеских дронов
В 18:58 - вражеские дроны в Харьковской области в районе Купянска.
В 10:04 - сообщалось о движении беспилотников:
- в Черниговской области в направлении Городни;
- БПЛА курсом на Харьков.
Обновленная информация
В 20:30 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:
- Черниговщина – в районе Семеновки;
- Харьковщина – в направлении Балаклеи.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что в течение дня понедельника, 5 января, российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Вследствие вражеских атак пострадали четыре человека, среди них ребенок.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль