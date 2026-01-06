Російські БпЛА атакують Україну: ситуація на вечір 5 січня (оновлено)
Увечері в понеділок, 5 січня, російські війська здійснюють атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Через загрозу ворожих дронів у низці регіонів оголошено повітряну тривогу, повідомляє Цензор.НЕТ. Сили протиповітряної оборони приведені у підвищену готовність. Про загрозу повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Рух ворожих дронів
О 18:58 - ворожі дрони на Харківщині в районі Куп'янська.
О 10:04 - повідомлялося про рух безпілотників:
- на Чернігівщині у напрямку Городні;
- БпЛА курсом на Харків.
Оновлена інформація
О 20:30 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- Чернігівщина - в районі Семенівки;
- Харківщина - у напрямку Балаклії.
Оновлена інформація
О 21:20 - пуски КАБів на Донеччину.
О 21:29 - КАБ в напрямку Дніпропетровської обл
О 21:31 - повторні пуски КАБів на Донеччину.
Оновлена інформація
О 00:11 - Повітряні сили ЗСУ інформують про рух БпЛА:
- Чернігівщина: повз Любеч у напрямку Славутича.
- Дніпропетровщина: через Магдалинівку у напрямку Полтавщини.
Оновлена інформація
О 00:45 - повідомляється про рух безпілотників:
- Чернігівщина - в районі Чернігова. Семенівки, Новгород-Сіверська.
- Сумщина - повз Путивль.
- Полтавщина - курсом на Кременчук.
О 01:58 - Харківщина: БпЛА у напрямку Старого Салтова.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що впродовж дня понеділка, 5 січня, російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки постраждали четверо людей, серед них дитина.
Будь ласка, зачекайте...
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