УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14490 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
5 373 3

Російські БпЛА атакують Україну: ситуація на вечір 5 січня (оновлено)

Росія атакує Україну ударними дронами

Увечері в понеділок, 5 січня, російські війська здійснюють атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Через загрозу ворожих дронів у низці регіонів оголошено повітряну тривогу, повідомляє Цензор.НЕТ. Сили протиповітряної оборони приведені у підвищену готовність. Про загрозу повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:58 -  ворожі дрони на Харківщині в районі Куп'янська.

О 10:04 - повідомлялося про рух безпілотників: 

  • на Чернігівщині у напрямку Городні;
  • БпЛА курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 20:30 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • Чернігівщина - в районі Семенівки;
  • Харківщина - у напрямку Балаклії.

Оновлена інформація

О 21:20 - пуски КАБів на Донеччину.

О 21:29 - КАБ в напрямку Дніпропетровської обл

О 21:31 - повторні пуски КАБів на Донеччину.

Оновлена інформація

О 00:11 - Повітряні сили ЗСУ інформують про рух БпЛА:

  • Чернігівщина: повз Любеч у напрямку Славутича.
  • Дніпропетровщина: через Магдалинівку у напрямку Полтавщини.

Оновлена інформація

О 00:45 - повідомляється про рух безпілотників:

  • Чернігівщина - в районі Чернігова. Семенівки, Новгород-Сіверська.
  • Сумщина - повз Путивль.
  • Полтавщина - курсом на Кременчук.

О 01:58 - Харківщина: БпЛА у напрямку Старого Салтова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться: Українські захисники 19-ї бригади НГУ збили 19 "Шахедів" під час масованої атаки РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) обстріл (35185) атака (1837) дрони (8726) Шахед (2341)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 