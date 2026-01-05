Апелляционная палата ВАКС оставила Насирова под стражей

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Меры пресечения остались без изменений

"5 января 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения ходатайство защитника об изменении меры пресечения бывшему главе ГФС, а мера пресечения в виде содержания под стражей - без изменений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

АП ВАКС напомнила, что бывший глава ГФС обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Адвокаты Насирова тянули время

Центр противодействия коррупции сообщил, что дело в апелляции рассматривают судьи:

Даниила Черненька,

Валерия Черная,

Игорь Панаид.

"Первое заседание апелляции провели аж через два месяца после приговора первой инстанции ВАКС. Поскольку защитники Насирова имели 30 дней для подачи жалобы, очевидно, они дотянули до конца срока и еще направили документы с недостатками, чтобы суд предоставил им дополнительное время для исправления. В итоге, первое заседание состоялось сегодня, 5 января, однако к рассмотрению апелляционных жалоб по существу за почти 4 часа заседания перейти так и не смогли", - рассказали в ЦПК.

В ЦПК также отметили, что четыре защитника Насирова явно тянули время: заседание началось с опозданием из-за того, что они не смогли за 2 месяца прислать дополнения к жалобе.

Впоследствии каждый защитник заявил ряд сомнительных отводов, на рассмотрение которых ушло более полутора часов.

"Нет никаких сомнений, что Насиров и его защитники будут использовать любую возможность, чтобы избежать наказания, ведь на рассмотрение этого дела у судей осталось всего 4 месяца. В случае если апелляция не успеет рассмотреть одно из самых знаковых для НАБУ дел до апреля - его закроют банально из-за истечения срока давности", - подчеркнули в ЦПК.

По информации Центра противодействия коррупции, для того, чтобы ускорить рассмотрение, прокурор просила проводить непрерывное рассмотрение и установить каждому участнику регламент на выступление по два часа каждому.

Суд удовлетворил ходатайство частично, только в части непрерывного рассмотрения, а регламент судьи будут определять сами.

"Особое внимание следует обратить на судей, рассматривающих дело. Именно коллегия под председательством Черненькой в мае прошлого года своим сомнительным решением отменила приговор Александру Онищенко.

И хотя другой член коллегии, Игорь Панаид, тогда был против этого решения, именно благодаря его действиям в качестве председательствующего в ноябре прошлого года удалось избежать ответственности судье Дзержинского райсуда Харькова Сергею Лазюку. В конце концов, именно перед этими судьями стоит вызов – доказать, способен ли ВАКС рассматривать дела такой сложности. Ведь если Насиров избежит ответственности из-за истечения сроков, неизбежно возникнет вопрос: было ли вообще оправданным создание этой институции?" – добавили в ЦПК.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова признали виновным в деле о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.

Больше о деле

Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было открыто дело еще в 2017 году.

Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.

В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.

Насиров ранее отрицал свою вину.

