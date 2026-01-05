Апеляційна палата ВАКС залишила Насірова під вартою

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

Про це у соцмережі фейсбук повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Запобіжний захід залишився без змін

"5 січня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення клопотання захисника про зміну запобіжного заходу колишньому Голові ДФС, а запобіжний захід у виді тримання під вартою - без змін", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

АП ВАКС нагадала, що колишній голова ДФС обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Адвокати Насірова тягнули час

Центр протидії корупції повідомив, що справу в апеляції розглядають судді:

Даниїла Чорненька,

Валерія Чорна,

Ігор Панаід.

"Перше засідання апеляції провели аж через два місяці після вироку першої інстанції ВАКС. Оскільки захисники Насірова мали 30 днів для подання скарги, очевидно, вони дотягнули до кінця терміну та ще й направили документи з недоліками, щоб суд надав їм додатковий час для виправлення. Зрештою, перше засідання відбулось сьогодні, 5 січня, однак до розгляду апеляційних скарг по суті за майже 4 години засідання перейти так і не змогли", - розповіли у ЦПК.

У ЦПК також зазначили, що чотири захисники Насірова явно тягнули час: засідання розпочалось із запізненням через те, що вони не змогли за 2 місяці надіслати доповнення до скарги.

Згодом кожен захисник заявив низку сумнівних відводів, на розгляд яких пішло більш ніж півтори години.

"Немає жодних сумнівів, що Насіров і його захисники будуть використовувати будь-яку можливість, аби уникнути покарання, адже на розгляд цієї справи у суддів залишилось всього 4 місяці. У разі якщо апеляція не встигне розглянути одну з найбільш знакових для НАБУ справ до квітня – її закриють банально через сплив строків давності", - наголосили у ЦПК.

За інформацією Центру протидії корупції, задля того, аби пришвидшити розгляд, прокурорка просила проводити безперервний розгляд та встановити кожному учаснику регламент на виступ по дві години кожному.

Суд задовольнив клопотання частково, лише в частині безперервного розгляду, а регламент судді будуть визначати самі.

"Окрему увагу слід звернути на суддів, що розглядають справу. Саме колегія під головуванням Чорненької у травні минулого року своїм сумнівним рішенням скасувала вирок Олександру Онищенку.

І хоча інший член колегії, Ігор Панаід, тоді був проти цього рішення, саме завдяки його діям як головуючого в листопаді минулого року вдалось уникнути відповідальності судді Дзержинського райсуду Харкова Сергію Лазюку. Зрештою, саме перед цими суддями стоїть виклик – довести, чи спроможен ВАКС розглядати справи такої складності. Адже якщо Насіров уникне відповідальності через сплив строків, неминуче постане питання: чи було взагалі виправданим створення цієї інституції?", - додали у ЦПК.

Раніше повідомлялося, що колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка.

Більше про справу

Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.

Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.

У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.

Насіров раніше заперечував свою провину.

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