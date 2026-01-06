Ночная операция Сил обороны: удары по нефтебазе, РЛС и пунктам управления дронами россиян
В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 6 января подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение нефтебазе "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Цель поражена. Зафиксированы взрывы. Возник пожар. Степень ущерба уточняется", - говорится в сообщении.
Какие еще объекты поражены Силами обороны
Кроме того, нанесены удары по пунктам управления беспилотных летательных аппаратов противника в районах:
- Покровск, Донецкая область, Украина;
- Валетовка, Курская область, РФ;
- Грайворон, Белгородская область, РФ.
Во всех случаях зафиксировано попадание в цели.
- Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Староселья Белгородской области РФ. Цель поражена. Потери уточняются.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск.
"Поражаются объекты, непосредственно вовлеченные в ведение вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
