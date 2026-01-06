Нічна операція Сил оборони: удари по нафтобазі, РЛС і пунктах управління дронами росіян
У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області рф.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Ціль уражено. Зафіксовано вибухи. Виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється", - ідеться в повідомленні.
Які ще об'єкти уразили Сили оборони
Крім того, завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах:
- Покровськ, Донецька область, Україна;
- Валєтовка, Курська область, рф;
- Грайворон, Бєлгородська область, рф.
У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.
- Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.
Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено. Втрати уточнюються.
Зазначається, що Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ.
"Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль