Нічна операція Сил оборони: удари по нафтобазі, РЛС і пунктах управління дронами росіян

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області рф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Ціль уражено. Зафіксовано вибухи. Виникла пожежа. Ступінь збитків уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Які ще об'єкти уразили Сили оборони

Крім того, завдано ураження пунктам управління безпілотних літальних апаратів противника у районах:

Покровськ, Донецька область, Україна;

Валєтовка, Курська область, рф;

Грайворон, Бєлгородська область, рф.

У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

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Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено. Втрати уточнюються.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ.

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"Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.