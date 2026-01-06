Порушено логістику ворога: Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ в Костромській області РФ, - Генштаб
З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея (Костромська область, РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаб збитків уточнюється", - ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення.
Арсенал ГРАУ
100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.
Які наслідки ураження ГРАУ
Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.
"Сили оборони України продовжують планомірні заходи зі зниження воєнних спроможностей і наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються цілі, які безпосередньо забезпечують ведення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.
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