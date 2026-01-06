РУС
940

Нарушена логистика врага: Силы обороны нанесли удар по арсеналу ГРАУ в Костромской области РФ, - Генштаб

СБУ поразила склад боеприпасов и нефтебазу в России

С целью снижения военного потенциала противника подразделения Сил обороны Украины поразили 100 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ в районе населенного пункта Нея (Костромская область, РФ).

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Цель поражена. На территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, объявлена эвакуация местного населения.

Арсенал ГРАУ

100-й арсенал ГРАУ – складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДВ и ВКС РФ. Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

Каковы последствия поражения ГРАУ

Поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепочки поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и затрудняет проведение наступательных действий.

"Силы обороны Украины продолжают планомерные меры по снижению военных возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск. Поражаются цели, которые непосредственно обеспечивают ведение вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Автор: 

