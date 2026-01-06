200 боев за день: РФ массово применяет авиацию, КАБы и дроны, - Генштаб
С начала суток произошло 200 боевых столкновелений.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4073 дрона-камикадзе и осуществили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 62 обстрела.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, три боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении с начала суток враг четыре раза пытался продвигаться вперед в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Мирного, Заречного, Дерилового и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное. Три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в сторону Резниковки.
На Краматорском направлении украинские воины отразили пять атак в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаеполья и Софиевки.
На Покровском направлении захватнические подразделения 41 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении украинские воины
- Обезвредили 84 оккупантов, из них 53 – безвозвратно.
- Также уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов, один квадроцикл, 15 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники.
- Кроме того, украинские воины поразили два пункта управления БПЛА, одну артиллерийскую систему, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.
На Александровском направлении враг десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в направлении Алексеевки и Ивановки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 46 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще два боевых столкновения продолжаются. Под авиаударами врага оказался населенный пункт Верхняя Терса.
На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не было.
