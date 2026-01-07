Враг атаковал энергетические объекты на Днепропетровщине, есть обесточивания, - Минэнерго

По состоянию на утро 7 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных российских ударов, однако контролируемой.

Атака на энергетику Днепропетровщины

Как отмечается, этой ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

"После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич, который подвергся атаке накануне. Город снова со светом", - напомнили в Минэнерго.

Сетевые ограничения в Одесской области

Из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак, оператор системы распределения продолжает применять сетевые ограничения в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

"В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры.

В результате неблагоприятных погодных условий на утро есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.