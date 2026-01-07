Враг атаковал энергетические объекты на Днепропетровщине, есть обесточивания, - Минэнерго
По состоянию на утро 7 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных российских ударов, однако контролируемой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Атака на энергетику Днепропетровщины
Как отмечается, этой ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
"После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич, который подвергся атаке накануне. Город снова со светом", - напомнили в Минэнерго.
Сетевые ограничения в Одесской области
Из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак, оператор системы распределения продолжает применять сетевые ограничения в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.
"В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры.
В результате неблагоприятных погодных условий на утро есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль