Ворог атакував енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині, є знеструмлення, - Міненерго

Станом на ранок 7 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські удари, проте контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Атака на енергетику Дніпропетровщини

Як зазначається, цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Після проведення відновлювальних робіт повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні. Місто знову зі світлом", - нагадали в Міненерго.

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Мережеві обмеження на Одещині

Через пошкодження, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають.

"У частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.

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Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.