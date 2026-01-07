Ворог атакував енергетичні об’єкти на Дніпропетровщині, є знеструмлення, - Міненерго
Станом на ранок 7 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські удари, проте контрольованою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Атака на енергетику Дніпропетровщини
Як зазначається, цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
"Після проведення відновлювальних робіт повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні. Місто знову зі світлом", - нагадали в Міненерго.
Мережеві обмеження на Одещині
Через пошкодження, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають.
"У частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури.
Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.
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