На фронте зафиксировано 140 боестолкновений, из них 52 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Больше всего враг штурмует на Покровском направлении, где на данный момент Силы обороны отбили уже 44 атаки, шесть боевых столкновений еще продолжаются.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 7 января

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг осуществил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Терновая.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас идет два боестолкновения.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодязи, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.

По данным Генштаба, на Славянском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах Васюковки, Миньковки, Часова Яра и в сторону Бондарного, в настоящее время идет бой.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоневка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 44 атаки противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Снежное, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Наши воины отразили 19 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Солодкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг осуществил три атаки в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

Отмечается, что на остальных направлениях – без особых изменений.