РУС
Новости Потери Украины
2 281 35

"Кладбище, объединяющее Украину" - это о разном опыте войны людей в тылу и возле фронта, - вице-премьер Кулеба

Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба объяснил, что его слова "кладбище – единственное, что сейчас объединяет страну" – о разнице в восприятии войны между людьми из тыловых и прифронтовых регионов.

Об этом Кулеба сказал ЭП после публикации, передает Цензор.НЕТ.

Комментарий Кулебы

"Фраза, которую активно обсуждают, прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. О том, как по-разному ощущается война в зависимости от того, где ты живешь", - пояснил министр.

"Это о том, что важно помнить, что война касается всех украинцев. И, к сожалению, сегодня в стране нет ни одной громады, где бы не было кладбища с украинским флагом, где похоронен военный", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что это - напоминание о цене борьбы и жертве героев, которые погибли за Украину.

"Конечно, это тяжелый тезис, но мы должны ежедневно понимать жертву и цену борьбы украинцев за свою страну. О героях, которые положили жизнь за свое государство. Именно об этом эта фраза", - добавил он.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что "кладбище - это единственное, что сейчас объединяет Украину", а ответственность за это - не на власти страны, а на россиян.

Кулеба Алексей (130) война в Украине (7434)
Топ комментарии
+28
"Цвинтар, що об'єднує Україну" - це стислий підсумок результатів "роботи" Зє.
07.01.2026 20:09 Ответить
+14
Цвинтар - для бідняків. Буковель - для багатіїв.

07.01.2026 20:29 Ответить
+8
Не бреши зелене шобло з кварталом разом навіть цвинтар з Україною не об'єднує 🤬
07.01.2026 20:11 Ответить
07.01.2026 20:09 Ответить
Пішов би вже тихо в ліс... та повісив ермака...
07.01.2026 20:14 Ответить
нажаль, краще й не скажеш - "зшив" Україну смертями

.
07.01.2026 20:24 Ответить
трактористів... бо щоб у олігарха залишився його завод, земля, бізнес... в окопі має вмерти тракторист Микола...
07.01.2026 20:27 Ответить
Миколи й так були єдиними, що трактористи, що компютерщики

а миндичі з цукерманами як крали, так і крадуть

.
07.01.2026 20:42 Ответить
Це ще не остаточні підсумки, він же ще не пішов!
показать весь комментарий
07.01.2026 20:42 Ответить
Хвілософ, млять
07.01.2026 20:10 Ответить
Не бреши зелене шобло з кварталом разом навіть цвинтар з Україною не об'єднує 🤬
07.01.2026 20:11 Ответить
Корупційний виродок, що обісрався по маківку, не знає, що краще мовчки обсихати, бо в рота залетить!
07.01.2026 20:14 Ответить
ой дурень ой дурень
07.01.2026 20:15 Ответить
Бабло олігархам-можновладцям, а трактористу Миколі цвинтар)) якраз це поховає Україну... бо щораз більше людей відмовляються помирати за чужий добробут...
07.01.2026 20:21 Ответить
виправдовується...
07.01.2026 20:23 Ответить
https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/611008714_1306303408197328_8126349273123138106_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=WFUc2ya7AuwQ7kNvwFQq_DT&_nc_oc=AdlxSQvnqstvgUiQFluPUkfKYSAcogh4QpmQFRs1Yl5WY6xoQdLcKnI9sQNAGJDIqBo&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&_nc_gid=6Q-D7w5ye4s6uMYOBmH4Pg&oh=00_AfpBkUqIU3yi2wjJVW86yL_JFdL5iLJNHnYDhz8vDItK0A&oe=696475BC
07.01.2026 20:25 Ответить
Цвинтар з прапорами і без них це більшою мірою результат правління всієї ЗЕленої команди.Чому більшою мірою?Тому що відповідальність повинна бути на тих 73% які зробили це.
07.01.2026 20:25 Ответить
Слово не горобець, вилетить не піймаєш в кулеба обісрався по повній, пізно вже, народ радітиме тільки тоді коли такі "жартівники" будуть висіти на стовпах
07.01.2026 20:27 Ответить
шо не віце-прем'єр-то дибіл.
07.01.2026 20:29 Ответить
07.01.2026 20:29 Ответить
Не за Ремарком, а ось так
Суспільство може занепасти-
На буковелівських фронтах
Немає яблуку де впасти.
Тут не дотягнеться рука
Ні ТЦК, ні ВЛК! (с)
07.01.2026 20:30 Ответить
А де в Україні можна побачити цвинтар з "кулєбами" "міндічами" "карлсонами" які загинули на фронті???
07.01.2026 20:31 Ответить
Порошенко попереджав.....
07.01.2026 20:33 Ответить
хто би щє "дію" зламав в чястині "не можна голосувати он лайне!"
а зелену шелупонь якось же зносити треба і прийдеться...
показать весь комментарий
07.01.2026 20:33 Ответить
https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html
07.01.2026 20:37 Ответить
Арахамія каже, що його слова про воду для Криму вирвали з контексту

Корнієнко стверджує, що не розмовляв з Арахамією про Аллахвердієву, а відео - це монтаж, фрази вирвано з контексту

У фракції https://nv.ua/ukr/tags/partiya-sluga-naroda.html Слуга народу прокоментували скандальні висловлювання Ольги Василевської-Смаглюк про необхідність «приглушити свободу слова» в Україні.
У "Слузі народу" вважають, що слова нардепа вирвані з контексту
07.01.2026 20:45 Ответить
👍 🤣🤣🤣🤣🤣
07.01.2026 21:44 Ответить
Видайте цьому придурку патужну і нєзламну лопату
07.01.2026 21:09 Ответить
Ну і скільки міністрів депутатів бізнесменів від Слуг, суддів , прокурорів власників агрохолдінгів які не брали кошти з бюджету, корупціонерів і шкідників хочаб в них світло вимикали не кажучі що були поранені чи загиблі? Бред сивої кобили таке враження що українці тут не живуть. А для Слуг війна ще набагато краще і вигідніше чим без війни і так вже майже 4 роки чи це співпадіння.
07.01.2026 21:11 Ответить
"а відповідальність за це не на владі країни, а на росіянах" - тобто це росіяни розмінували Чонгар і акваторію Азовського моря, звернули всі ракетні програми, відвели україньські війска, розформували танкову бригаду на північ від Києва, вивели роту нацгвардії з Гостомеля - і т.д.?
07.01.2026 21:18 Ответить
Зебидлу зайде.
07.01.2026 21:40 Ответить
Цвинтар імені *******.
07.01.2026 21:39 Ответить
 
 