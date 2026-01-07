"Кладбище, объединяющее Украину" - это о разном опыте войны людей в тылу и возле фронта, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба объяснил, что его слова "кладбище – единственное, что сейчас объединяет страну" – о разнице в восприятии войны между людьми из тыловых и прифронтовых регионов.

Об этом Кулеба сказал ЭП после публикации, передает Цензор.НЕТ.

Комментарий Кулебы

"Фраза, которую активно обсуждают, прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. О том, как по-разному ощущается война в зависимости от того, где ты живешь", - пояснил министр.

"Это о том, что важно помнить, что война касается всех украинцев. И, к сожалению, сегодня в стране нет ни одной громады, где бы не было кладбища с украинским флагом, где похоронен военный", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что это - напоминание о цене борьбы и жертве героев, которые погибли за Украину.

"Конечно, это тяжелый тезис, но мы должны ежедневно понимать жертву и цену борьбы украинцев за свою страну. О героях, которые положили жизнь за свое государство. Именно об этом эта фраза", - добавил он.

Что предшествовало