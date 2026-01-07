"Цвинтар, що об’єднує Україну" – це про різний досвід війни людей в тилу й біля фронту, - віцепрем’єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба пояснив, що його слова "цвинтар – єдине, що зараз обʼєднує країну" –– про різницю сприйняття війни між людьми з тилових і прифронтових регіонів.

Про це Кулеба сказав ЕП після публікації, передає Цензор.НЕТ.

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Коментар Кулеби

"Фраза, яку активно обговорюють, прозвучала в розмові про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про те, як по-різному відчувається війна залежно від того, де ти живеш", - пояснив міністр.

"Це про те, що важливо памʼятати, що війна стосується всіх українців. І на жаль, сьогодні в країні немає жодної громади, де б не було цвинтаря з українським стягом, де похований військовий", - наголосив Кулеба.

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Він зауважив, що це нагадування про ціну боротьби та жертву героїв, які загинули за Україну.

"Звичайно, це важка теза, але ми маємо щодня розуміти жертву і ціну боротьби українців за свою країну. Про героїв, які поклали життя за свою державу. Саме про це ця фраза", - додав він.

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