"Цвинтар, що об’єднує Україну" – це про різний досвід війни людей в тилу й біля фронту, - віцепрем’єр Кулеба
Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба пояснив, що його слова "цвинтар – єдине, що зараз обʼєднує країну" –– про різницю сприйняття війни між людьми з тилових і прифронтових регіонів.
Про це Кулеба сказав ЕП після публікації, передає Цензор.НЕТ.
Коментар Кулеби
"Фраза, яку активно обговорюють, прозвучала в розмові про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про те, як по-різному відчувається війна залежно від того, де ти живеш", - пояснив міністр.
"Це про те, що важливо памʼятати, що війна стосується всіх українців. І на жаль, сьогодні в країні немає жодної громади, де б не було цвинтаря з українським стягом, де похований військовий", - наголосив Кулеба.
Він зауважив, що це нагадування про ціну боротьби та жертву героїв, які загинули за Україну.
"Звичайно, це важка теза, але ми маємо щодня розуміти жертву і ціну боротьби українців за свою країну. Про героїв, які поклали життя за свою державу. Саме про це ця фраза", - додав він.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що "цвинтар - це єдине, що зараз об'єднує Україну", а відповідальність за це не на владі країни, а на росіянах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль