Цвинтар - єдине, що зараз об’єднує нашу країну, - віцепрем’єр Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба вважає, що цвинтар - це єдине, що зараз об'єднує Україну. Відповідальність за це не на владі країни, а на росіянах.

Про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді, передає Цензор.НЕТ.

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Енергетика

Так, віцепрем'єра запитали, хто відповідальний за підготовку до ударів РФ по енергетиці.

"Я вам можу сказати на це те, що ми ж не зупиняли роботи із захисту або інші якісь вправи. Просто ті технології, які змінилися, у першу чергу в рускіх, змінили тактику їх впровадження.

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Чи говорили ми про це? Говорили. Якщо ви думаєте, що ми про це не говорили і не проводили відповідні наради – говорили і проводили. Але останнє рішення все одно в даному випадку було не за мною", - пояснив він.

За словами Кулеби, відповідає за це міністр енергетики.

"Його немає зараз, він же був до цього. Також є інституція, виконувач обов'язків, заступники. Я зараз не хочу перекладати на міністра енергетики, я хочу пояснити, що так працює система управління: у тебе є своя зона відповідальності", - додав він.

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Відповідальність

"Дивіться, така історія... У чому винен я як посадова особа? У мене є різні галузі моєї відповідальності, моєї вини. Ну, наприклад, я можу відчувати себе винним як людина, що я чогось не зробив, але я розумію, що це неможливо було.

Я так собі думаю. Або я розумію, що це можливо і ми це не зробили, але це не моя зона відповідальності. А є прямі речі, за які я відповідаю і за які я потім, не сьогодні, буду нести пряму свою відповідальність як посадова особа.

І мені потрібно фокусуватися як посадовій особі і як людині, щоб не сісти на все життя за те, чого я не робив. Я не зробив нічого, от я присягаюся перед народом України, що я особисто не зробив нічого для того, щоб зашкодити або щось зробити погане", - наголосив він.

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Що об'єднує Україну?

Також віцепрем'єра запитали про внесок влади у "заколисування" суспільства хорошими новинами.

"Це завжди про баланс. Давайте просто розберемося, між чим нам треба витримати баланс? У нас є велика військова складова. Надзвичайне навантаження. Що об'єднує зараз нашу країну? Я як людина, яка відповідає за регіональну політику, можу вам сказати. Цвинтар. Це єдине, що зараз об'єднує нашу країну.

Чи винна влада? Безумовно. Чи буде влада нести свою відповідальність? Безумовно. Але ми маємо розуміти, що основна відповідальність за все це не на владі. У моєму розумінні – на руских. Вони напали на нашу країну, а не ми напали самі на себе", - пояснив він.

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