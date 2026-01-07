Кладбище – единственное, что сейчас объединяет нашу страну, – вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба считает, что кладбище - это единственное, что сейчас объединяет Украину. Ответственность за это лежит не на власти страны, а на россиянах.

Энергетика

Так, вице-премьера спросили, кто ответственен за подготовку к ударам РФ по энергетике.

"Я вам могу сказать на это то, что мы же не останавливали работы по защите или другие какие-то упражнения. Просто те технологии, которые изменились, в первую очередь у русских, изменили тактику их внедрения.

Говорили ли мы об этом? Говорили. Если вы думаете, что мы об этом не говорили и не проводили соответствующие совещания – говорили и проводили. Но последнее решение все равно в данном случае было не за мной", - пояснил он.

По словам Кулебы, отвечает за это министр энергетики.

"Его сейчас нет, он же был до этого. Также есть институт, исполняющий обязанности, заместители. Я сейчас не хочу перекладывать на министра энергетики, я хочу объяснить, что так работает система управления: у тебя есть своя зона ответственности", - добавил он.

Ответственность

"Смотрите, такая история... В чем виноват я как должностное лицо? У меня есть разные области моей ответственности, моей вины. Ну, например, я могу чувствовать себя виноватым как человек, что я чего-то не сделал, но я понимаю, что это было невозможно.

Я так себе думаю. Или я понимаю, что это возможно и мы это не сделали, но это не моя зона ответственности. А есть прямые вещи, за которые я отвечаю и за которые я потом, не сегодня, буду нести прямую свою ответственность как должностное лицо.

И мне нужно фокусироваться как должностному лицу и как человеку, чтобы не сесть на всю жизнь за то, чего я не делал. Я не сделал ничего, вот я клянусь перед народом Украины, что я лично не сделал ничего для того, чтобы навредить или сделать что-то плохое", - подчеркнул он.

Что объединяет Украину?

Также вице-премьера спросили о вкладе власти в "убаюкивание" общества хорошими новостями.

"Это всегда о балансе. Давайте просто разберемся, между чем нам нужно выдержать баланс? У нас есть большая военная составляющая. Чрезвычайная нагрузка. Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну.

Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании – на русских. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", - пояснил он.

