Кладбище – единственное, что сейчас объединяет нашу страну, – вице-премьер Кулеба
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба считает, что кладбище - это единственное, что сейчас объединяет Украину. Ответственность за это лежит не на власти страны, а на россиянах.
Об этом он заявил в интервью Экономической правде, передает Цензор.НЕТ.
Энергетика
Так, вице-премьера спросили, кто ответственен за подготовку к ударам РФ по энергетике.
"Я вам могу сказать на это то, что мы же не останавливали работы по защите или другие какие-то упражнения. Просто те технологии, которые изменились, в первую очередь у русских, изменили тактику их внедрения.
Говорили ли мы об этом? Говорили. Если вы думаете, что мы об этом не говорили и не проводили соответствующие совещания – говорили и проводили. Но последнее решение все равно в данном случае было не за мной", - пояснил он.
По словам Кулебы, отвечает за это министр энергетики.
"Его сейчас нет, он же был до этого. Также есть институт, исполняющий обязанности, заместители. Я сейчас не хочу перекладывать на министра энергетики, я хочу объяснить, что так работает система управления: у тебя есть своя зона ответственности", - добавил он.
Ответственность
"Смотрите, такая история... В чем виноват я как должностное лицо? У меня есть разные области моей ответственности, моей вины. Ну, например, я могу чувствовать себя виноватым как человек, что я чего-то не сделал, но я понимаю, что это было невозможно.
Я так себе думаю. Или я понимаю, что это возможно и мы это не сделали, но это не моя зона ответственности. А есть прямые вещи, за которые я отвечаю и за которые я потом, не сегодня, буду нести прямую свою ответственность как должностное лицо.
И мне нужно фокусироваться как должностному лицу и как человеку, чтобы не сесть на всю жизнь за то, чего я не делал. Я не сделал ничего, вот я клянусь перед народом Украины, что я лично не сделал ничего для того, чтобы навредить или сделать что-то плохое", - подчеркнул он.
Что объединяет Украину?
Также вице-премьера спросили о вкладе власти в "убаюкивание" общества хорошими новостями.
"Это всегда о балансе. Давайте просто разберемся, между чем нам нужно выдержать баланс? У нас есть большая военная составляющая. Чрезвычайная нагрузка. Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну.
Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании – на русских. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", - пояснил он.
Зараз тут в коментарях шабаш буде.
І без згадки ТЦК не обійдеться.
Це просто лютий пи*дець!!! Тварюка довбана
реалії, на жаль, будуть інакші
Пу…ін і кацапи це маніяки, а Зеленський і його шобло тримають жертву щоб не вирвалася.
цілий віце прем'єр холуй!
навіть не можу натягнути собі на голову, що мене об'єднує з сусідом загибель його близького родича!
кожному притомному українцю треба висратися в рот дегенерату кулєбі!
Якби з 2019 року не прийшла ...бонута влада то все було б по другому,а можливо такої війни було б не допущено.Якби ця влада готувалась до війни,кількість жертв можна було десь уникнути,а зрадники які оточували ЗЕленського хіба це не допомагало кацапами,а хабарники,корупціонери вицвй владі.
Тепер що спітча Кулеби Хіба війна не об'єднала народ і ЗСУ,особливо в початковий період війни.Скільки фондів було створено,скільки зборів збільшилось для ЗСУ але і по всьому світу.Зай би цвинтар об'єднав владу,в не народ
Ти точно віцепрем'єр-міністр з відновлення?
К@ц@пи під#р#си, але те що зе-шобла забила куй на українців, також не варто відкидати з рахунків.
Об'єднує не війна, не складні умови виживання, не боротьба з корупцією зе-шобли, а цвинтар...
А українці думають, що Зе і його команду може виправити лише цвинтар!!!