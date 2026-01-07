РУС
Кладбище – единственное, что сейчас объединяет нашу страну, – вице-премьер Кулеба

Кладбище объединяет Украину, кто за это ответственен? Ответ Кулебы

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба считает, что кладбище - это единственное, что сейчас объединяет Украину. Ответственность за это лежит не на власти страны, а на россиянах.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде, передает Цензор.НЕТ.

Энергетика

Так, вице-премьера спросили, кто ответственен за подготовку к ударам РФ по энергетике.

"Я вам могу сказать на это то, что мы же не останавливали работы по защите или другие какие-то упражнения. Просто те технологии, которые изменились, в первую очередь у русских, изменили тактику их внедрения.

Говорили ли мы об этом? Говорили. Если вы думаете, что мы об этом не говорили и не проводили соответствующие совещания – говорили и проводили. Но последнее решение все равно в данном случае было не за мной", - пояснил он.

По словам Кулебы, отвечает за это министр энергетики.

"Его сейчас нет, он же был до этого. Также есть институт, исполняющий обязанности, заместители. Я сейчас не хочу перекладывать на министра энергетики, я хочу объяснить, что так работает система управления: у тебя есть своя зона ответственности", - добавил он.

Ответственность

"Смотрите, такая история... В чем виноват я как должностное лицо? У меня есть разные области моей ответственности, моей вины. Ну, например, я могу чувствовать себя виноватым как человек, что я чего-то не сделал, но я понимаю, что это было невозможно.

Я так себе думаю. Или я понимаю, что это возможно и мы это не сделали, но это не моя зона ответственности. А есть прямые вещи, за которые я отвечаю и за которые я потом, не сегодня, буду нести прямую свою ответственность как должностное лицо.

И мне нужно фокусироваться как должностному лицу и как человеку, чтобы не сесть на всю жизнь за то, чего я не делал. Я не сделал ничего, вот я клянусь перед народом Украины, что я лично не сделал ничего для того, чтобы навредить или сделать что-то плохое", - подчеркнул он.

Что объединяет Украину?

Также вице-премьера спросили о вкладе власти в "убаюкивание" общества хорошими новостями.

"Это всегда о балансе. Давайте просто разберемся, между чем нам нужно выдержать баланс? У нас есть большая военная составляющая. Чрезвычайная нагрузка. Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну.

Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании – на русских. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", - пояснил он.

Кулеба Алексей (130) война в Украине (7434)
+17
зелень загнала Україну на цей цвинтар
показать весь комментарий
07.01.2026 10:15 Ответить
+8
Якийсь дурний спіч. Тобто шлях до волі іде не через спротив орді, а через цвінтарь. І об'єднує українців не ненавість до загарбників а домовина
показать весь комментарий
07.01.2026 10:25 Ответить
+5
Подібні кричалки вигадують кацапи, щоб обілити *****
показать весь комментарий
07.01.2026 10:23 Ответить
Спасибі на доброму слові.
Зараз тут в коментарях шабаш буде.
І без згадки ТЦК не обійдеться.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:14 Ответить
зелень загнала Україну на цей цвинтар
показать весь комментарий
07.01.2026 10:15 Ответить
Подібні кричалки вигадують кацапи, щоб обілити *****
показать весь комментарий
07.01.2026 10:23 Ответить
і в розмінованих чонгарах.. в міндічах ..у відсутності фламінго -всьо пуйло ..ага
показать весь комментарий
07.01.2026 10:25 Ответить
Шось багато пафосних слів намолов, а по суті й не відповів. Але заголовок звучний.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:24 Ответить
Якийсь дурний спіч. Тобто шлях до волі іде не через спротив орді, а через цвінтарь. І об'єднує українців не ненавість до загарбників а домовина
показать весь комментарий
07.01.2026 10:25 Ответить
Принаймні, він перший наважився сказати, що влада у чомусь винна. На фоні безкінечно Єдиного марафону, переможної пропаганди і завивання про Путіна, це вже прогрес.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:25 Ответить
Навпаки -"Відповідальність за це не на владі країни, а на росіянах. Джерело: https://censor.net/ua/n3594205" " , вони не винні
показать весь комментарий
07.01.2026 10:29 Ответить
Кожен може в своєму місті піти на цвинтар і подивитись до чого привів вибір в 2019 році. Війна почалася в 2014, але 73% вважали що їм вже нічого не загрожує, втомились
показать весь комментарий
07.01.2026 10:27 Ответить
"Чи винна влада? Безумовно. Чи буде влада нести свою відповідальність? Безумовно. Але ми маємо розуміти, що основна відповідальність за все це не на владі..."
Це просто лютий пи*дець!!! Тварюка довбана
показать весь комментарий
07.01.2026 10:28 Ответить
Основна відповідальність - на *****. Влада піде як спільник.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:29 Ответить
ви оптиміст
реалії, на жаль, будуть інакші
показать весь комментарий
07.01.2026 10:46 Ответить
Дякую кєп.А то ми не знали.Зараз дійсно щоб побачитись ,то це або на похорони,або на річницю загибелі.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:28 Ответить
Комусь цвинтар і бусифікація а комусь закордонні поїздки і Буковель...
показать весь комментарий
07.01.2026 10:30 Ответить
@бать,Кулеба поет від Бога ! Треба ці слова на музику покласти.
Пу…ін і кацапи це маніяки, а Зеленський і його шобло тримають жертву щоб не вирвалася.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:30 Ответить
Кулеба та йому подібні це ті, хто розʼєднує зараз країну
показать весь комментарий
07.01.2026 10:32 Ответить
кончена їбанута зелена потвора!
цілий віце прем'єр холуй!
навіть не можу натягнути собі на голову, що мене об'єднує з сусідом загибель його близького родича!
кожному притомному українцю треба висратися в рот дегенерату кулєбі!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:33 Ответить
Тобто з усих інших питань Україна роз'єднана? Цікава заява від представника влади
показать весь комментарий
07.01.2026 10:34 Ответить
Нє вінаватиє ми!!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:38 Ответить
Уся ця трагедія завдяки безтолковому ішаку та його зеленій банді.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:39 Ответить
Влада невиновна,ну конечно,а тот который накануне вторжения орал на всю зраду - "финансирование армии это популизм" тоже невиновен?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:42 Ответить
Дай Бог, щоб всіх слуг урода в найближчий час обєднав цвинтар !!!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:47 Ответить
З виду ніби не дурний. А так - дебіл.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:47 Ответить
Я діпламат, *****!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:49 Ответить
Ідіот!Абсолютна більшість серед ЗЕленої влади це кончені ідіоти."Цвинтар це те що об'єднує українців".
Якби з 2019 року не прийшла ...бонута влада то все було б по другому,а можливо такої війни було б не допущено.Якби ця влада готувалась до війни,кількість жертв можна було десь уникнути,а зрадники які оточували ЗЕленського хіба це не допомагало кацапами,а хабарники,корупціонери вицвй владі.
Тепер що спітча Кулеби Хіба війна не об'єднала народ і ЗСУ,особливо в початковий період війни.Скільки фондів було створено,скільки зборів збільшилось для ЗСУ але і по всьому світу.Зай би цвинтар об'єднав владу,в не народ
показать весь комментарий
07.01.2026 10:50 Ответить
А коли Україну об'єднає вже прагнення до волі, власної незалежності, національної самоідентифікації?.. Кулєбяка штопана.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:51 Ответить
Інколи варто просто помовчати, але це не про нашу теперішню владу.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:53 Ответить
Цвинтар став символом і наслідком влади зеленського. зеленський - це цвинтар української держави!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:54 Ответить
"Цвинтар-єдине, що об'єднує українців?"
Ти точно віцепрем'єр-міністр з відновлення?
К@ц@пи під#р#си, але те що зе-шобла забила куй на українців, також не варто відкидати з рахунків.
Об'єднує не війна, не складні умови виживання, не боротьба з корупцією зе-шобли, а цвинтар...

А українці думають, що Зе і його команду може виправити лише цвинтар!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:54 Ответить
Отаким маленьким ротиком висрав всю свою глупоту одним реченям… Але лаконічно!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:56 Ответить
А міндічі і з цвинтаря гешефт мають
показать весь комментарий
07.01.2026 10:56 Ответить
Зе шобло просроченого диктатора над цим тільки працює
показать весь комментарий
07.01.2026 11:00 Ответить
Це як би головний лікар ходив по лікрані і пояснював всім, що ми всі помремо. Ніби і правий, але хтось таки може і через вікно викинути. Дипломат не мав би пердіти ротом.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:01 Ответить
 
 