Враг применил авиацию, ракеты и более 2300 дронов, - Генштаб

По состоянию на вечер 7 января украинские защитники продолжают решительно отражать атаки российских войск по всей линии фронта.

За день произошло 255 боевых столкновений

Российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, сбросили 66 управляемых бомб, применили две ракеты и задействовали 2353 дрона-камикадзе.

Кроме того, враг осуществил 2363 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

Самые горячие направления боевых действий

На разных фронтах враг продолжает штурмовые действия, однако украинские защитники успешно отражают наступление:

Северо-Слобожанское и Курское направления: три штурмовые действия отбиты, 64 обстрела позиций, два из них из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: 14 попыток штурма, одно боевое столкновение продолжается.

Купянское направление: 12 атак на позиции украинских подразделений, пять боевых столкновений продолжаются.

Лиманское направление: 15 атак, три боевых столкновения активны.

Славянское направление: пять штурмовых действий отбиты.

Краматорское направление: девять атак отбито.

Константиновское направление: 19 попыток прорыва.

Покровское направление: 72 атаки, обезврежено 165 оккупантов, среди них - 128 безвозвратно; уничтожено два танка, три БМП, 39 БПЛА и семь укрытий.

Александровское направление: 15 попыток прорыва.

Гуляйпольское направление: 37 боевых столкновений, восемь продолжаются.

Ореховское направление: четыре атаки.

Приднепровское направление: две безрезультатные попытки прорыва.

"Украинские защитники решительно дают отпор всем попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, нанося значительные потери противнику и удерживая линию фронта на всех направлениях.

