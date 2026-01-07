Враг применил авиацию, ракеты и более 2300 дронов, - Генштаб
По состоянию на вечер 7 января украинские защитники продолжают решительно отражать атаки российских войск по всей линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном сводке Генштаба ВСУ.
За день произошло 255 боевых столкновений
Российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, сбросили 66 управляемых бомб, применили две ракеты и задействовали 2353 дрона-камикадзе.
Кроме того, враг осуществил 2363 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.
Самые горячие направления боевых действий
На разных фронтах враг продолжает штурмовые действия, однако украинские защитники успешно отражают наступление:
-
Северо-Слобожанское и Курское направления: три штурмовые действия отбиты, 64 обстрела позиций, два из них из реактивных систем залпового огня.
-
Южно-Слобожанское направление: 14 попыток штурма, одно боевое столкновение продолжается.
-
Купянское направление: 12 атак на позиции украинских подразделений, пять боевых столкновений продолжаются.
-
Лиманское направление: 15 атак, три боевых столкновения активны.
-
Славянское направление: пять штурмовых действий отбиты.
-
Краматорское направление: девять атак отбито.
-
Константиновское направление: 19 попыток прорыва.
-
Покровское направление: 72 атаки, обезврежено 165 оккупантов, среди них - 128 безвозвратно; уничтожено два танка, три БМП, 39 БПЛА и семь укрытий.
-
Александровское направление: 15 попыток прорыва.
-
Гуляйпольское направление: 37 боевых столкновений, восемь продолжаются.
-
Ореховское направление: четыре атаки.
-
Приднепровское направление: две безрезультатные попытки прорыва.
"Украинские защитники решительно дают отпор всем попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории", – отмечают в Генштабе ВСУ.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, нанося значительные потери противнику и удерживая линию фронта на всех направлениях.
- Ранее сообщалось, что Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны.
