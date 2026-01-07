РУС
Враг применил авиацию, ракеты и более 2300 дронов, - Генштаб

ВСУ решительно отражают атаки российских войск 7 января

По состоянию на вечер 7 января украинские защитники продолжают решительно отражать атаки российских войск по всей линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном сводке Генштаба ВСУ.

За день произошло 255 боевых столкновений

Российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, сбросили 66 управляемых бомб, применили две ракеты и задействовали 2353 дрона-камикадзе.

Кроме того, враг осуществил 2363 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

Самые горячие направления боевых действий

На разных фронтах враг продолжает штурмовые действия, однако украинские защитники успешно отражают наступление:

  • Северо-Слобожанское и Курское направления: три штурмовые действия отбиты, 64 обстрела позиций, два из них из реактивных систем залпового огня.

  • Южно-Слобожанское направление: 14 попыток штурма, одно боевое столкновение продолжается.

  • Купянское направление: 12 атак на позиции украинских подразделений, пять боевых столкновений продолжаются.

  • Лиманское направление: 15 атак, три боевых столкновения активны.

  • Славянское направление: пять штурмовых действий отбиты.

  • Краматорское направление: девять атак отбито.

  • Константиновское направление: 19 попыток прорыва.

  • Покровское направление: 72 атаки, обезврежено 165 оккупантов, среди них - 128 безвозвратно; уничтожено два танка, три БМП, 39 БПЛА и семь укрытий.

  • Александровское направление: 15 попыток прорыва.

  • Гуляйпольское направление: 37 боевых столкновений, восемь продолжаются.

  • Ореховское направление: четыре атаки.

  • Приднепровское направление: две безрезультатные попытки прорыва.

"Украинские защитники решительно дают отпор всем попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, нанося значительные потери противнику и удерживая линию фронта на всех направлениях.

