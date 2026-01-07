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Новини Зведення Генштабу
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Ворог застосував авіацію, ракети та понад 2300 дронів, - Генштаб

ЗСУ рішуче відбивають атаки російських військ 7 січня

Станом на вечір 7 січня українські захисники продовжують рішуче відбивати атаки російських військ по всій лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

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За день відбулося 255 бойових зіткнень

Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, скинули 66 керованих бомб, застосували дві ракети та залучили 2353 дрони-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 2363 обстріли позицій українських підрозділів та населених пунктів.

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Найгарячіші напрямки бойових дій

На різних фронтах ворог продовжує штурмові дії, проте українські захисники успішно відбивають наступ:

  • Північно-Слобожанський і Курський напрямки: три штурмові дії відбиті, 64 обстріли позицій, два з них із реактивних систем залпового вогню.

  • Південно-Слобожанський напрямок: 14 спроб штурму, одне бойове зіткнення триває.

  • Куп’янський напрямок: 12 атак на позиції українських підрозділів, п’ять боєзіткнень тривають.

  • Лиманський напрямок: 15 атак, три боєзіткнення активні.

  • Слов’янський напрямок: п’ять штурмових дій відбиті.

  • Краматорський напрямок: дев’ять атак відбито.

  • Костянтинівський напрямок: 19 спроб прориву.

  • Покровський напрямок: 72 атаки, знешкоджено 165 окупантів, серед них 128 безповоротно; знищено два танки, три БМП, 39 БпЛА та сім укриттів.

  • Олександрівський напрямок: 15 спроб прориву.

  • Гуляйпільський напрямок: 37 бойових зіткнень, вісім тривають.

  • Оріхівський напрямок: чотири атаки.

  • Придніпровський напрямок: дві безрезультатні спроби прориву.

"Українські захисники рішуче дають відсіч усім спробам противника просунутися вглиб нашої території", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію, завдаючи значних втрат противнику та утримуючи лінію фронту на всіх напрямках.

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