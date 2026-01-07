Ворог застосував авіацію, ракети та понад 2300 дронів, - Генштаб
Станом на вечір 7 січня українські захисники продовжують рішуче відбивати атаки російських військ по всій лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
За день відбулося 255 бойових зіткнень
Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, скинули 66 керованих бомб, застосували дві ракети та залучили 2353 дрони-камікадзе.
Крім того, ворог здійснив 2363 обстріли позицій українських підрозділів та населених пунктів.
Найгарячіші напрямки бойових дій
На різних фронтах ворог продовжує штурмові дії, проте українські захисники успішно відбивають наступ:
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Північно-Слобожанський і Курський напрямки: три штурмові дії відбиті, 64 обстріли позицій, два з них із реактивних систем залпового вогню.
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Південно-Слобожанський напрямок: 14 спроб штурму, одне бойове зіткнення триває.
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Куп’янський напрямок: 12 атак на позиції українських підрозділів, п’ять боєзіткнень тривають.
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Лиманський напрямок: 15 атак, три боєзіткнення активні.
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Слов’янський напрямок: п’ять штурмових дій відбиті.
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Краматорський напрямок: дев’ять атак відбито.
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Костянтинівський напрямок: 19 спроб прориву.
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Покровський напрямок: 72 атаки, знешкоджено 165 окупантів, серед них 128 безповоротно; знищено два танки, три БМП, 39 БпЛА та сім укриттів.
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Олександрівський напрямок: 15 спроб прориву.
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Гуляйпільський напрямок: 37 бойових зіткнень, вісім тривають.
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Оріхівський напрямок: чотири атаки.
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Придніпровський напрямок: дві безрезультатні спроби прориву.
"Українські захисники рішуче дають відсіч усім спробам противника просунутися вглиб нашої території", – наголошують у Генштабі ЗСУ.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію, завдаючи значних втрат противнику та утримуючи лінію фронту на всіх напрямках.
- Раніше повідомлялося, що Україна та США обговорили ключові елементи базової рамки для завершення війни.
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