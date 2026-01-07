Ворог застосував авіацію, ракети та понад 2300 дронів, - Генштаб

Станом на вечір 7 січня українські захисники продовжують рішуче відбивати атаки російських військ по всій лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

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За день відбулося 255 бойових зіткнень

Російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, скинули 66 керованих бомб, застосували дві ракети та залучили 2353 дрони-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 2363 обстріли позицій українських підрозділів та населених пунктів.

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Найгарячіші напрямки бойових дій

На різних фронтах ворог продовжує штурмові дії, проте українські захисники успішно відбивають наступ:

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: три штурмові дії відбиті, 64 обстріли позицій, два з них із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: 14 спроб штурму, одне бойове зіткнення триває.

Куп’янський напрямок: 12 атак на позиції українських підрозділів, п’ять боєзіткнень тривають.

Лиманський напрямок: 15 атак, три боєзіткнення активні.

Слов’янський напрямок: п’ять штурмових дій відбиті.

Краматорський напрямок: дев’ять атак відбито.

Костянтинівський напрямок: 19 спроб прориву.

Покровський напрямок: 72 атаки, знешкоджено 165 окупантів, серед них 128 безповоротно; знищено два танки, три БМП, 39 БпЛА та сім укриттів.

Олександрівський напрямок: 15 спроб прориву.

Гуляйпільський напрямок: 37 бойових зіткнень, вісім тривають.

Оріхівський напрямок: чотири атаки.

Придніпровський напрямок: дві безрезультатні спроби прориву.

"Українські захисники рішуче дають відсіч усім спробам противника просунутися вглиб нашої території", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію, завдаючи значних втрат противнику та утримуючи лінію фронту на всіх напрямках.

Раніше повідомлялося, що Україна та США обговорили ключові елементи базової рамки для завершення війни.

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