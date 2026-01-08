РУС
Новости
115 1

Андреевка на Сумщине остается под контролем ВСУ, - ГВ "Курск"

Никакой оккупации Андреевки в Сумской области нет — ВСУ держат контроль

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Группировке войск "Курск".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.

Отмечается, что россияне пытаются расширить зону оккупации, однако Андреевка находится под полным контролем ВСУ.

"Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой их оккупации и речи быть не может", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление появилось после того, как аналитики проекта DeepState заявили об оккупации этого населенного пункта.

Военные призывают доверять только официальной информации и соблюдать информационную гигиену.

Что предшествовало?

  • За 2024 год, по данным портала "Милитарный", армия РФ оккупировала 3,6 тыс. км² украинской земли. В 2025 году – примерно 4 322км2.
  • Кроме того, только 4 дня 2025 года украинцы пережили без обстрелов российскими "Шахедами" и ракетами.

армия РФ (21861) оккупация (10399) Андреевка (8)
Андріївка на Сумщині залишається під контролем ЗСУ

залишається???
тобто, ніякої впевненості ні в чому немає?
то, звісно, як що головнокомандувач сирок чєго ізволітє, не вилазить з фотосесій біля зе!гніди, а нач штаба гнатов катається по буржуям обговорюючи умови капітуляції.
08.01.2026 11:46 Ответить
 
 