Андріївка на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, - УВ "Курськ"

Населений пункт Андріївка на Сумщині перебуває під повним контролем українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Угруповання військ "Курськ".

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Зазначається, росіяни намагаються розширити зону окупації, проте Андріївка знаходиться під повним контролем ЗСУ.

"Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку їх окупацію і мови не може бути", - йдеться в повідомленні.

Відповідна заява з'явилася після того, як аналітики проєкту DeepState заявили про окупацію цього населеного пункту.

Військові закликають довіряти лише офіційній інформації та дотримуватись інформаційної гігієни.

Що передувало?

За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році - приблизно 4 322 км 2 .

. Крім того, лише 4 дні 2025 року українці пережили без обстрілів російськими "Шахедами" та ракетами.

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