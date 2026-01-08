Андріївка на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, - УВ "Курськ"
Населений пункт Андріївка на Сумщині перебуває під повним контролем українських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Угруповання військ "Курськ".
Зазначається, росіяни намагаються розширити зону окупації, проте Андріївка знаходиться під повним контролем ЗСУ.
"Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ "Курськ". Тож ні про яку їх окупацію і мови не може бути", - йдеться в повідомленні.
Відповідна заява з'явилася після того, як аналітики проєкту DeepState заявили про окупацію цього населеного пункту.
Військові закликають довіряти лише офіційній інформації та дотримуватись інформаційної гігієни.
Що передувало?
- За 2024 рік, за даними порталу "Мілітарний", армія РФ окупувала 3,6 тис. км² української землі. У 2025 році - приблизно 4 322 км2.
- Крім того, лише 4 дні 2025 року українці пережили без обстрілів російськими "Шахедами" та ракетами.
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