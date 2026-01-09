РУС
Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ сообщила о новом подозрении полковнику РФ Ямакиди

Новое подозрение полковнику РФ Ямакиди: что известно?

Сообщено о подозрении российскому полковнику Алексею Ямакиди, который отдавал приказ бить по энергетике Украины баллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

Ямакиди - экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины.

В настоящее время ему сообщено о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

Он уже был подозреваемым

Летом 2025 года СБУ сообщила ему о подозрении по другим эпизодам обстрелов Украины.

Топ комментарии
+7
Замість підозри гарний самокат
показать весь комментарий
09.01.2026 15:43 Ответить
+6
Краще було б відправити до нього український варіант 'мосаду'.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:41 Ответить
+5
ямакіді потрібно вручити електросамокат, а не підозру... але чмо зняло малюка і поставило єрмачного холуя
показать весь комментарий
09.01.2026 15:45 Ответить
Краще було б відправити до нього український варіант 'мосаду'.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:41 Ответить
Думаю це вже давно зроблено.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:07 Ответить
Ну сам від себе ця потвора не віддавала такі накази. Усний наказ генералам дає *****, а генерали цьому виродку. Він тоді вже документально робить наказ по частині.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:42 Ответить
Це з тої ж опери, що відповідальним за все був Гітлер. Позитивний результат буде тоді, коли всі подібні полковники розумітимуть, що до х...ла може й не дістануть із зрозумілих причин, а ось до нього та його родини -- це цілком реально.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:53 Ответить
спочатку до родини
показать весь комментарий
09.01.2026 16:11 Ответить
Все правильно. Тільки це з точки зору здорового глузду. А вони ***** бояться більше ніж власної смерті. Та і в кацапській голові не все гаразд.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:18 Ответить
Замість підозри гарний самокат
показать весь комментарий
09.01.2026 15:43 Ответить
!!!!!! БЧ під днище авто.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:08 Ответить
ото він злякався , це все на що ви Неспроможні ?
показать весь комментарий
09.01.2026 15:44 Ответить
ямакіді потрібно вручити електросамокат, а не підозру... але чмо зняло малюка і поставило єрмачного холуя
показать весь комментарий
09.01.2026 15:45 Ответить
Було б справедливо засадити цій мразоті справжній кинджал в дупу !
показать весь комментарий
09.01.2026 15:55 Ответить
Свиняче гівно з греуьким призвіщем.
Даст Бог отримає молотком по тупий бошці. Хлопцям ГУР доброго полювання.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:57 Ответить
Підозру? Та ти шо, та йому не холодно і не жарко від цього кривляння і імітації сбу.....
показать весь комментарий
09.01.2026 16:04 Ответить
Олексію Алєксєю 🤬
показать весь комментарий
09.01.2026 16:07 Ответить
Розстріляйте ще заочно, клоуни зелені, на місці Ізраїлю він би вже давно в землі лежав десь.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:08 Ответить
Він ще не знає, цей орк, що єрмак тепер служить у розвідці.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:24 Ответить
" Это всё слова, покажите дело"/Турецкая пословица/..
Собаке тоже разрешили гавкать на Луну.
показать весь комментарий
09.01.2026 16:24 Ответить
До лампочки йому наші підозри , йому самокат дуже личить .
показать весь комментарий
09.01.2026 16:31 Ответить
Забаранити падаль Показово
показать весь комментарий
09.01.2026 16:48 Ответить
Треба не підозри а знищення показово і зйого близькими
показать весь комментарий
09.01.2026 16:50 Ответить
 
 