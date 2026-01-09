Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ сообщила о новом подозрении полковнику РФ Ямакиди
Сообщено о подозрении российскому полковнику Алексею Ямакиди, который отдавал приказ бить по энергетике Украины баллистическими ракетами "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подробности
Ямакиди - экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.
СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины.
В настоящее время ему сообщено о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).
Он уже был подозреваемым
Летом 2025 года СБУ сообщила ему о подозрении по другим эпизодам обстрелов Украины.
Даст Бог отримає молотком по тупий бошці. Хлопцям ГУР доброго полювання.
ОлексіюАлєксєю 🤬
Собаке тоже разрешили гавкать на Луну.