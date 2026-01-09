Приказывал бить "Кинжалами" по энергетике Украины: СБУ сообщила о новом подозрении полковнику РФ Ямакиди

Сообщено о подозрении российскому полковнику Алексею Ямакиди, который отдавал приказ бить по энергетике Украины баллистическими ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

Ямакиди - экс-командир 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил РФ.

СБУ задокументировала новые эпизоды вражеских атак, когда именно Ямакиди приказал применить гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал" по энергетическим объектам Украины.

В настоящее время ему сообщено о новом заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей).

Он уже был подозреваемым

Летом 2025 года СБУ сообщила ему о подозрении по другим эпизодам обстрелов Украины.

