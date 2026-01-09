Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: СБУ повідомила про нову підозру полковнику РФ Ямакіді

Повідомлено про підозру російському полковнику Олексію Ямакіді, який віддавав наказ бити по енергетиці України балістичними ракетами "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Ямакіді - екскомандир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал" по енергетичних об’єктах України.

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Наразі йому повідомлено про нову заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

Він вже мав підозру

Влітку 2025 року СБУ повідомила йому про підозру за іншими епізодами обстрілів України.

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