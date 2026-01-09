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Новини Удари по енергетиці
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Наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України: СБУ повідомила про нову підозру полковнику РФ Ямакіді

Нова підозра полковнику РФ Ямакіді: що відомо?

Повідомлено про підозру російському полковнику Олексію Ямакіді, який віддавав наказ бити по енергетиці України балістичними ракетами "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Подробиці

Ямакіді - екскомандир 44-го окремого авіаполку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

СБУ задокументувала нові епізоди ворожих атак, коли саме Ямакіді наказав застосувати гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал" по енергетичних об’єктах України.

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Наразі йому повідомлено про нову заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які спричинили загибель людей).

Він вже мав підозру

Влітку 2025 року СБУ повідомила йому про підозру за іншими епізодами обстрілів України.

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Автор: 

армія рф (21581) СБУ (14105) підозра (1047)
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Топ коментарі
+9
Краще було б відправити до нього український варіант 'мосаду'.
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09.01.2026 15:41 Відповісти
+9
Замість підозри гарний самокат
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09.01.2026 15:43 Відповісти
+6
ямакіді потрібно вручити електросамокат, а не підозру... але чмо зняло малюка і поставило єрмачного холуя
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09.01.2026 15:45 Відповісти

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