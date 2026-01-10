США и Украина планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд, - The Telegraph

Вашингтон и Киев планируют подписать соглашение о восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди западных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение могут подписать в Давосе

По информации источников издания, президент Владимир Зеленский надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с главой США Дональдом Трампом, чтобы заключить и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

Однако европейские сторонники президента Зеленского из "Коалиции желающих" отговорили его от поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум в Давосе в качестве альтернативной площадки для встречи с Трампом, пишет The Telegraph.

Как отмечают западные чиновники, встречу в Давосе хотят использовать для финализации экономического соглашения - ключевого раздела пересмотренного мирного предложения, поддержанного США.

Сумма соглашения около $800 млрд

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали, что план восстановления Украины и запуска экономики страны направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет.

Это соглашение разработано на основе соглашения о добыче полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.

