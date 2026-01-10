США и Украина планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд, - The Telegraph
Вашингтон и Киев планируют подписать соглашение о восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди западных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Соглашение могут подписать в Давосе
По информации источников издания, президент Владимир Зеленский надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с главой США Дональдом Трампом, чтобы заключить и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.
Однако европейские сторонники президента Зеленского из "Коалиции желающих" отговорили его от поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум в Давосе в качестве альтернативной площадки для встречи с Трампом, пишет The Telegraph.
Как отмечают западные чиновники, встречу в Давосе хотят использовать для финализации экономического соглашения - ключевого раздела пересмотренного мирного предложения, поддержанного США.
Сумма соглашения около $800 млрд
Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали, что план восстановления Украины и запуска экономики страны направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет.
Это соглашение разработано на основе соглашения о добыче полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.
далі слідкуйте за руками рудого - ми вам обяцяємо 800 млрд., а натомсть забираємо кацапські гроші з Європи- 50% собі, а 50% н відбудову Донбасу (окупованого)
тупа схема по відбиранню грошей на захист України !
.
Тільки Українська ядерна зброя - гарант майбутнього наших дітей ❗️🔴❗️
Інвестор? Мвф ? ЕС ? Трамп? Меланія? Обама ?
Муйня повна.
пустий папірець, яким Чемберлен махав перед журналістами
є така інституція у балаболів
.
собі дякувати треба - наголосували у 2019 р.
.
- хто дасть гроші міліардери США? А що мішало їм до тепер?
- уряд США? Це при тому що Трамп трусить з усіх гроші?
- сам Трамп?
- може РФ? - доречі цілком варіант - захоплює територію, робить геноцид, заселяє своїх як в Маріуполь і далі уже вкладує
Детальніше: https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/09/8015361/
Не по темі але знову яке яскраве " українське" ліцо в лавах Слуги народу 😸