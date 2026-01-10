РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8502 посетителя онлайн
Новости Восстановление Украины
1 882 31

США и Украина планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд, - The Telegraph

Украина и США готовят соглашение о восстановлении на $800 миллиардов

Вашингтон и Киев планируют подписать соглашение о восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди западных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Соглашение могут подписать в Давосе

По информации источников издания, президент Владимир Зеленский надеялся посетить Белый дом на следующей неделе для встречи с главой США Дональдом Трампом, чтобы заключить и план экономического восстановления Украины, и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

Однако европейские сторонники президента Зеленского из "Коалиции желающих" отговорили его от поездки и вместо этого предложили Всемирный экономический форум в Давосе в качестве альтернативной площадки для встречи с Трампом, пишет The Telegraph.

Как отмечают западные чиновники, встречу в Давосе хотят использовать для финализации экономического соглашения - ключевого раздела пересмотренного мирного предложения, поддержанного США.

Читайте также: Экономическое восстановление: США хотят роста зарплат в Украине

Сумма соглашения около $800 млрд

Украинские чиновники на условиях анонимности рассказали, что план восстановления Украины и запуска экономики страны направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет.

Это соглашение разработано на основе соглашения о добыче полезных ископаемых, подписанного в прошлом году, которое предоставило американским инвесторам приоритетный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.

Читайте также: Украина обсуждает с партнерами "План экономического процветания" на $800 миллиардов, – Свириденко

Автор: 

Давос (391) соглашение (1386) США (28934) восстановления (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Віримо як будапештському меморандуму...
Тільки Українська ядерна зброя - гарант майбутнього наших дітей ❗️🔴❗️
показать весь комментарий
10.01.2026 00:19 Ответить
+6
Хто дасть гроші ?
Інвестор? Мвф ? ЕС ? Трамп? Меланія? Обама ?
Муйня повна.
пустий папірець, яким Чемберлен махав перед журналістами
показать весь комментарий
10.01.2026 00:22 Ответить
+4
та хай вже на 800 трильйонів підписують - нені не жалко, а Трампу пріятно
показать весь комментарий
10.01.2026 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та хай вже на 800 трильйонів підписують - нені не жалко, а Трампу пріятно
показать весь комментарий
10.01.2026 00:19 Ответить
Ну не дасть Трам і ломаного цента. Він же не дурний. Зельман конешно сдать ковбойціям ресурси, землю і т.д., це він може, но отримати гроші - дуже сумнівно.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:32 Ответить
Які гроші? Підорок обрізний роздає ураїнське, не своє, добро за гарантії недоторканності. Гарантії для себе і свого оточення, в основному, громадян Ізраїлю. Вже пройшла інформація, що й родовище літієве на Кіровоградщині (чи десь там, треба перевіряти), тихенько відійшло якомусь американському міндічу. Так що все йде по плану - ізбранним мільярди, а українцям - могили дітей.
показать весь комментарий
10.01.2026 06:50 Ответить
800 трлн не жалко, а 300 млрд. рашки заморожених Європою - це наші гроші !

далі слідкуйте за руками рудого - ми вам обяцяємо 800 млрд., а натомсть забираємо кацапські гроші з Європи- 50% собі, а 50% н відбудову Донбасу (окупованого)

тупа схема по відбиранню грошей на захист України !

.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:33 Ответить
Вже не наші давно--їх прийдеться віддати европід@@м за надані кредити..забув??
показать весь комментарий
10.01.2026 08:31 Ответить
Віримо як будапештському меморандуму...
Тільки Українська ядерна зброя - гарант майбутнього наших дітей ❗️🔴❗️
показать весь комментарий
10.01.2026 00:19 Ответить
А якшо прилетить у відповідь такаж ядерна зброя - то у дітей не буде ні якого майбутьного, взагалі ні у яких дітей. Тут все простіше, але як у випадку з Україною, виявилось дуже складно - треба думати хочаб на крок у перед на виборах.
показать весь комментарий
10.01.2026 03:36 Ответить
Хто дасть гроші ?
Інвестор? Мвф ? ЕС ? Трамп? Меланія? Обама ?
Муйня повна.
пустий папірець, яким Чемберлен махав перед журналістами
показать весь комментарий
10.01.2026 00:22 Ответить
Гроші підуть з копалин України, 50 інвесторам, 50 нам.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:32 Ответить
$80 мільярдів на рік? Де знайти такі копалини
показать весь комментарий
10.01.2026 00:38 Ответить
Все вже знайдено, треба потужності виробництва, яких у нас немає, але є в дяді Sема.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:42 Ответить
ДИБИЛ ***
показать весь комментарий
10.01.2026 00:48 Ответить
Весь глобальный мировой рынок редкоземов это от силы лярдов 10) если они лямов на 300 в год чего то там накопают это будет супер)
показать весь комментарий
10.01.2026 00:50 Ответить
Якшо враховувати скіки років там йде видобуток відкритого типу і які там вже глубіни кар'єрів - цеж не без кінця можна добувати - істощається.
показать весь комментарий
10.01.2026 03:39 Ответить
Вот как раз у вас в Норвегии есть фонд с нужным количеством средств. Вот вы и дадите
показать весь комментарий
10.01.2026 00:52 Ответить
гроші дасть МіФ !
є така інституція у балаболів

.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:27 Ответить
Будет где развернуться опытным менеджерам. Шо там от Украины останется-то такое...
показать весь комментарий
10.01.2026 00:22 Ответить
Аудит будет штатовский так что не завидуй.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:43 Ответить
Зеля реально буде підписувать розведення військ на Донбассі. Да, Трамп дасть нам мільончікі, ми ще розведемо. Зелені освоят бюджет, тут питань нема. А територій у нас багато, скоро остальне віддамо. Ну як віддамо, назвемо це вільною економічною зоною. Трамп потім передумає давть гроші, а чо такого. А чо ти зробишь?
показать весь комментарий
10.01.2026 00:23 Ответить
Дякуємо товаришу Трампюку за наше щасливе майбутнє!
показать весь комментарий
10.01.2026 00:30 Ответить
до чого тут трамп ?
собі дякувати треба - наголосували у 2019 р.

.
показать весь комментарий
10.01.2026 02:11 Ответить
Розраховувати на те що Трамп буде виконувати укладену з ним оборудку не варто.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:43 Ответить
Звісно ж він не буде виконувати . Він що - безсмертний ?
показать весь комментарий
10.01.2026 01:10 Ответить
РОЗРАХОВАНО НЕ ДЕБІЛІВ!!

- хто дасть гроші міліардери США? А що мішало їм до тепер?
- уряд США? Це при тому що Трамп трусить з усіх гроші?
- сам Трамп?
- може РФ? - доречі цілком варіант - захоплює територію, робить геноцид, заселяє своїх як в Маріуполь і далі уже вкладує
показать весь комментарий
10.01.2026 00:48 Ответить
Щоб ви розуміли то це саме що і угода про корисні копалини. Сша нічим не зобав'язані виконувати цю угоду і вкладати свої гроші, але зможуть забирати половину грошей з угоди якщо якийсь лох вздумає вкласти в Україну свої гроші
показать весь комментарий
10.01.2026 00:49 Ответить
Деньги возьмём из Норвежского национального фонда, пускай продают все свои акции и отдадут пенёнзы аиерикано-уераинсеим строительным компаниям. Они найдут что построить.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:50 Ответить
В принципе деньги дадут. Ну как дадут, просто купят то что осталось. От энергетики, металлургии,, инфраструктуры, земля. Может даже будут что-то строить. Дороги например... платные.
показать весь комментарий
10.01.2026 00:55 Ответить
Якщо рашка не башляє - це ні про що. Приватний бізнес не прийде.
показать весь комментарий
10.01.2026 01:04 Ответить
Колишньому депутату Харківської районної ради оголосили підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. За даними джерела УП, фігурантом є ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" Саід Халід Пахлаван.

Детальніше: https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/09/8015361/
Не по темі але знову яке яскраве " українське" ліцо в лавах Слуги народу 😸
показать весь комментарий
10.01.2026 01:16 Ответить
З якого кішлака цей харківський депутат прибув у Харков???
показать весь комментарий
10.01.2026 07:54 Ответить
 
 