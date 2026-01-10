США та Україна планують підписати угоду про повоєнне відновлення на $800 млрд, - The Telegraph
Вашингтон та Київ планують підписати угоду про відновлення України на суму на 800 мільярдів доларів.
Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела серед західних чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
Угоду можуть підписати у Давосі
За інформацією джерел видання, президент Володимир Зеленський сподівався відвідати Білий дім наступного тижня для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом, щоб укласти і план економічного відновлення України, і угоду про післявоєнні гарантії безпеки.
Однак європейські прихильники президента Зеленського з "Коаліції охочих" відмовили його від поїздки і натомість запропонували Всесвітній економічний форум у Давосі як альтернативний майданчик для зустрічі з Трампом, пише The Telegraph.
Як зазначають західні чиновники, зустріч у Давосі хочуть використати для фіналізації економічної угоди - ключового розділу переглянутої мирної пропозиції, підтриманої США.
Сума угоди близько $800 млрд
Українські чиновники на умовах анонімності розповіли, що план відновлення України і запуску економіки країни спрямований на залучення близько $800 млрд впродовж десяти років.
Ця угода розроблена на основі угоди про видобуток корисних копалин, підписаної минулого року, яка надала американським інвесторам пріоритетний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський обговорює із Дональдом Трампом можливість укладення угоди про вільну торгівлю зі США в рамках більш широкого пакету заходів, спрямованих на відновлення країни після російської війни.
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Інвестор? Мвф ? ЕС ? Трамп? Меланія? Обама ?
Муйня повна.
пустий папірець, яким Чемберлен махав перед журналістами