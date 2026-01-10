Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Сегодня, 10 января, выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступает в силу.
Об этом сообщает YLE, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Финское правительство официально отказалось от конвенции 10 июля 2025 года. Это произошло после аналогичных шагов таких стран, как Эстония, Литва, Латвия и Польша.
Согласно условиям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.
Обоснование решения
Финляндия обосновала свое решение соображениями безопасности, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности. Выход из договора позволяет Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.
Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции
По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).
- Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.
- Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.
- Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.
- Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.
- 27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль