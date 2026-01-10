Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Сегодня, 10 января, выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступает в силу.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Финское правительство официально отказалось от конвенции 10 июля 2025 года. Это произошло после аналогичных шагов таких стран, как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Согласно условиям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.

Обоснование решения

Финляндия обосновала свое решение соображениями безопасности, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности. Выход из договора позволяет Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).