Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
448 7

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции.

Сегодня, 10 января, выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступает в силу.

Об этом сообщает YLE, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Финское правительство официально отказалось от конвенции 10 июля 2025 года. Это произошло после аналогичных шагов таких стран, как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Согласно условиям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.

Обоснование решения

Финляндия обосновала свое решение соображениями безопасности, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности. Выход из договора позволяет Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.

Какие страны уже вышли из Оттавской конвенции

По состоянию на конец 2025 года несколько стран вышли или формально начали процесс выхода из Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении противопехотных мин, подписанной в 1997 году, вступившей в силу в 1999 году).

  • Латвия подписала закон о выходе и также подала уведомление о денонсации конвенции.
  • Эстония вместе с соседями подала документы о выходе; выход вступит в силу через шесть месяцев с момента уведомления.
  • Польша приняла решение о выходе из конвенции и начала соответствующую процедуру.
  • Президент Украины подписал указ о выходе из Оттавской конвенции; парламент должен утвердить это решение.
  • 27 декабря Литва официально прекратила участие в конвенции, которая запрещает применение и производство противопехотных мин.

Финляндия (1077) мина (376) Оттавская конвенция (12)
Зате ми свої знищили ((
10.01.2026 17:04 Ответить
А коли вже Україна вийде з будапештського меморандуму і конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки вже всі з нього вийшли окрім України?
10.01.2026 17:05 Ответить
Якщо бачиш, як тупий зрадливий віслюк щось розміновує перед війною - зроби навпаки.
10.01.2026 17:07 Ответить
Нагадати всім як ми готувались до війни? Якщо хтось вже забув.
10.01.2026 17:31 Ответить
Фіни кумедні. 80 років спокійно і безпечно жили. А як вступили в НАТО стали боятися.
10.01.2026 17:33 Ответить
Україна також вийшла, але це не допомагає. Бо виявляється вийти з конвенції мало. Треба міни виробляти та закупляти, а виробляти вміємо лише браковані, як до міноментів, а закупляти лише супердорогі, на які грошей "вистачає" лише по 3шт на бригаду.
10.01.2026 17:44 Ответить
 
 