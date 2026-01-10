Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сьогодні, 10 січня, вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуває чинності.

Про це повідомляє YLE, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Фінський уряд офіційно відмовився від конвенції 10 липня 2025 року. Це сталося після аналогічних кроків таких країн, як Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Згідно з умовами конвенції, вихід набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині заговорили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Обґрунтування рішення

Фінляндія обґрунтувала своє рішення міркуваннями безпеки, посилаючись на погіршення ситуації в галузі безпеки. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.

Читайте: Фінляндія вийшла з Оттавського договору щодо протипіхотних мін: країна повідомила про це ООН

Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).