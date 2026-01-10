Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Сьогодні, 10 січня, вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуває чинності.
Про це повідомляє YLE, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Фінський уряд офіційно відмовився від конвенції 10 липня 2025 року. Це сталося після аналогічних кроків таких країн, як Естонія, Литва, Латвія та Польща.
Згідно з умовами конвенції, вихід набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.
Обґрунтування рішення
Фінляндія обґрунтувала своє рішення міркуваннями безпеки, посилаючись на погіршення ситуації в галузі безпеки. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.
Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції
Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).
- Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.
- Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.
- Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.
- Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.
- 27 грудня Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.
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