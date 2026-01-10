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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції

Сьогодні, 10 січня, вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуває чинності.

Про це повідомляє YLE, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Фінський уряд офіційно відмовився від конвенції 10 липня 2025 року. Це сталося після аналогічних кроків таких країн, як Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Згідно з умовами конвенції, вихід набуває чинності через шість місяців після того, як Генеральний секретар ООН отримає документ про денонсацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині заговорили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Обґрунтування рішення

Фінляндія обґрунтувала своє рішення міркуваннями безпеки, посилаючись на погіршення ситуації в галузі безпеки. Вихід з договору дозволяє Фінляндії знову ввести протипіхотні міни до свого військового арсеналу.

Читайте: Фінляндія вийшла з Оттавського договору щодо протипіхотних мін: країна повідомила про це ООН

Які країни вже вийшли з Оттавської конвенції

Станом на кінець 2025 року кілька країн вийшли або формально почали процес виходу з Оттавської конвенції (Конвенції про заборону протипіхотних мін, підписаної 1997 року, набула чинності 1999‑го).

  • Латвія підписала закон про вихід і також подала повідомлення про денонсацію конвенції.
  • Естонія разом із сусідами подала документи про вихід; вихід набере чинності після шести місяців з моменту повідомлення.
  • Польща ухвалила рішення про вихід з конвенції та розпочала відповідну процедуру.
  • Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції; парламент має затвердити це рішення.
  • 27 грудня Литва офіційно припинила участь у конвенції, яка забороняє застосування та виробництво протипіхотних мін.

Автор: 

Фінляндія (1470) міна (474) Оттавська конвенція (16)
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Топ коментарі
+11
ФІни не кумедні а розумні, Завдяки чому вони і отримали свою незалежність у 1918 році і встояли під червоною навалою у 1939. І не плутай причину з наслідками. Фіни не тому стали боятись що вступили до НАТО, а навпаки вступили до НАТО тому що побачилу знову реальну загрозу і небезпеку від свого неадекватного і агресивного сусіда. І зараз серьезно готуються до оборони і повертають противопіхотні міни до свого арсеналу а не смажать шашлики і не намагаються побачити бажання миру в очах у путіна....
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10.01.2026 18:03 Відповісти
+10
А коли вже Україна вийде з будапештського меморандуму і конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки вже всі з нього вийшли окрім України?
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10.01.2026 17:05 Відповісти
+3
Якщо бачиш, як тупий зрадливий віслюк щось розміновує перед війною - зроби навпаки.
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10.01.2026 17:07 Відповісти

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