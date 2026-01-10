Обстрелы Донетчины: по меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие сегодняшних российских ударов по Донетчине есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены вследствие сегодняшних обстрелов Донецкой области", - говорится в сообщении.
- В Яровой Лиманской громады россияне убили двух мужчин и ранили двух женщин.
- Еще 1 человек погиб вследствие удара FPV-дроном в Константиновке.
- Кроме того, в середине дня россияне сбросили авиабомбу на Славянск: 7 человек ранены, повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль.
Все последствия документируются
Как отмечается, обстрелы не прекращаются ни на день. Все последствия тщательно документируются и оперативно ликвидируются.
Последствия атак
