Обстрелы Донетчины: по меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие сегодняшних российских ударов по Донетчине есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены вследствие сегодняшних обстрелов Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Яровой Лиманской громады россияне убили двух мужчин и ранили двух женщин.

Еще 1 человек погиб вследствие удара FPV-дроном в Константиновке.

Кроме того, в середине дня россияне сбросили авиабомбу на Славянск: 7 человек ранены, повреждены 20 частных домов, 5 девятиэтажек, магазин, склад, гараж и автомобиль.

Все последствия документируются

Как отмечается, обстрелы не прекращаются ни на день. Все последствия тщательно документируются и оперативно ликвидируются.

