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Обстріли Донеччини: щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені. ФОТОрепортаж
Унаслідок сьогоднішніх російських ударів по Донецькій області є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - йдеться в повідомленні.
- У Яровій Лиманської громади росіяни вбили двох чоловіків і поранили двох жінок.
- Ще 1 людина загинула внаслідок удару FPV-дроном у Костянтинівці.
- Крім того, в середині дня росіяни скинули авіабомбу на Слов'янськ: 7 людей поранено, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто.
Усі наслідки документуються
Як зазначається, обстріли не припиняються ні на день. Усі наслідки ретельно документуються та оперативно ліквідовуються.
Наслідки атак
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