УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11886 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
1 231 1

Обстріли Донеччини: щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішніх російських ударів по Донецькій області є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

  • У Яровій Лиманської громади росіяни вбили двох чоловіків і поранили двох жінок.
  • Ще 1 людина загинула внаслідок удару FPV-дроном у Костянтинівці.
  • Крім того, в середині дня росіяни скинули авіабомбу на Слов'янськ: 7 людей поранено, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Слов’янську КАБами: семеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Усі наслідки документуються

Як зазначається, обстріли не припиняються ні на день. Усі наслідки ретельно документуються та оперативно ліквідовуються.

Читайте: Евакуація на Донеччині: у Костянтинівці залишаються проживати 2850 осіб, у Покровську - 1250

Наслідки атак

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (35258) Лиман (265) Костянтинівка (621) Слов’янськ (869)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 