Обстріли Донеччини: щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішніх російських ударів по Донецькій області є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

У Яровій Лиманської громади росіяни вбили двох чоловіків і поранили двох жінок.

Ще 1 людина загинула внаслідок удару FPV-дроном у Костянтинівці.

Крім того, в середині дня росіяни скинули авіабомбу на Слов'янськ: 7 людей поранено, пошкоджено 20 приватних будинків, 5 дев'ятиповерхівок, крамницю, склад, гараж і авто.

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Усі наслідки документуються

Як зазначається, обстріли не припиняються ні на день. Усі наслідки ретельно документуються та оперативно ліквідовуються.

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Наслідки атак







