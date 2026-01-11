У Кадырова отказали почки, он в больнице, - СМИ со ссылкой на источники в ГУР
Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем - по имеющейся информации, у него отказали почки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны сообщает ряд СМИ, в частности РБК-Украина, "Интерфакс-Украина" и "Укринформ".
Что говорят источники?
Источники в ГУР уверяют, что Кадыров находится в собственной больнице в Чечне - к нему съехались члены семьи, в том числе и из других стран.
"На фоне пребывания Кадырова у входных дверей на концерт Кобзона значительно активизировался процесс определения кандидатуры на место нового лидера Чечни", - заверил источник.
Стоит заметить, что ГУР уже сообщало об ухудшении здоровья или предсмертном состоянии Кадырова, в том числе и официально.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Кадыров заявил, что просит об освобождении от должности главы Чечни.
- Впрочем, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ нужно найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "настало, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".
Ні, це ж е гуманно...
нехай
помучається
звикає, в пеклі буде важче
(навіть не знаю, що тут написати, щоб було гуманно, але нехай це нехай буде подовше)
Приготуватись серцю та легеням.
Здихай дон!
кадиров просто поранений татаровим при нападі на Київ - і от поранення далося взнаки
татаров героїчний zельоний герой
Баяна рвати шкода, але на маленьку гармошку він заслужив.
- тепер , нарешті , зрозуміла вся суть плану - в США просто медицина краща ! 😂
Пічалька ..
Ну шо ш , бажаю йому скорішого - амінь .!! Дон .
часть из них -- гэбэшные консервы...
Придондонился гандон.