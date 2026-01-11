РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Угрозы Кадырова
4 272 66

У Кадырова отказали почки, он в больнице, - СМИ со ссылкой на источники в ГУР

кадыров при смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем - по имеющейся информации, у него отказали почки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны сообщает ряд СМИ, в частности РБК-Украина, "Интерфакс-Украина" и "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят источники?

Источники в ГУР уверяют, что Кадыров находится в собственной больнице в Чечне - к нему съехались члены семьи, в том числе и из других стран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пусть США сделают с Кадыровым то же, что и с Мадуро. Тогда Путин задумается, - Зеленский. АУДИО

"На фоне пребывания Кадырова у входных дверей на концерт Кобзона значительно активизировался процесс определения кандидатуры на место нового лидера Чечни", - заверил источник.

Стоит заметить, что ГУР уже сообщало об ухудшении здоровья или предсмертном состоянии Кадырова, в том числе и официально.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Кадыров заявил, что просит об освобождении от должности главы Чечни.
  • Впрочем, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ нужно найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "настало, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров пригрозил Украине "жестоким ответом" из-за атаки БПЛА на Чечню

Автор: 

Кадыров Рамзан (813) ГУР (714)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
хоч якась гарна новина ...
показать весь комментарий
11.01.2026 13:57 Ответить
+21
Бажаємо здохнути в муках
показать весь комментарий
11.01.2026 13:58 Ответить
+16
Бажаю, аби не здох одразу. Хай би якнайдовше помучився.
показать весь комментарий
11.01.2026 13:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоч якась гарна новина ...
показать весь комментарий
11.01.2026 13:57 Ответить
Я би його дон відключив від підтримки)))
показать весь комментарий
11.01.2026 14:01 Ответить
Відключити???
Ні, це ж е гуманно...
нехай
помучається
звикає, в пеклі буде важче
(навіть не знаю, що тут написати, щоб було гуманно, але нехай це нехай буде подовше)
показать весь комментарий
11.01.2026 14:10 Ответить
Там уже кілька родичів без нирки залишились. Міняє нирки одну за одною.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:49 Ответить
Це логічно: спочатку давно відмовила голова, а потім - закономірно нирки.
Приготуватись серцю та легеням.
Здихай дон!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:32 Ответить
Аллах всемогущь!!!
показать весь комментарий
11.01.2026 13:57 Ответить
Та є там тих кадирових - он вже сини дуркують
показать весь комментарий
11.01.2026 13:58 Ответить
Бажаємо здохнути в муках
показать весь комментарий
11.01.2026 13:58 Ответить
Бажаю, аби не здох одразу. Хай би якнайдовше помучився.
показать весь комментарий
11.01.2026 13:58 Ответить
Харе Кришна
показать весь комментарий
11.01.2026 13:59 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 14:00 Ответить
боржомі вже до ***** , чи по *** - не знаю як правильно
показать весь комментарий
11.01.2026 14:51 Ответить
всьо брехня

кадиров просто поранений татаровим при нападі на Київ - і от поранення далося взнаки

татаров героїчний zельоний герой
показать весь комментарий
11.01.2026 14:00 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 14:00 Ответить
Та ось же він лише вчора на нараді у голови ОПи сидів, як огірочок!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:08 Ответить
Так то ж, схоже, Троцький.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:59 Ответить
Трампу навіть не доведеться викрадати вівцетраха?
Баяна рвати шкода, але на маленьку гармошку він заслужив.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:00 Ответить
Нехай США зроблять із Кадировим те саме, що й з Мадуро. Тоді Путін задумається, - Зеленський. АУДIО
- тепер , нарешті , зрозуміла вся суть плану - в США просто медицина краща ! 😂
показать весь комментарий
11.01.2026 14:01 Ответить
І ху@ла туди ж, на сусідню койку.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:02 Ответить
Краще - під нари, біля параші....
показать весь комментарий
11.01.2026 14:04 Ответить
Згодна.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:07 Ответить
У Кадирки - відмовили нирки ..!!
Пічалька ..
Ну шо ш , бажаю йому скорішого - амінь .!! Дон .
показать весь комментарий
11.01.2026 14:03 Ответить
Цей здохне 100% А що там з патрушевим?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:03 Ответить
тут у Німеччині чеченців багато , навіть те шо вони пережили ,не змінило їх ставлення до України ,ненавидять, а Дудаєв ,навіть бояться промовляти ...шкода ...вони зрадили ментально свою Ічкерію ...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:05 Ответить
То вже окацаплені. Є інші.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:52 Ответить
"тут у Німеччині чеченців багато"

часть из них -- гэбэшные консервы...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:53 Ответить
навіть не сумніваюся ...
показать весь комментарий
11.01.2026 15:10 Ответить
Ставлення до українців чеченці мені пояснили ще в 1983. Вони чудово памятають хто саме їх поставив раком перед імперією. А це 2-га Січ з атаманом Кухарчуком. Те що століття не могли зробити кацапи - підкорити Кавказ - українці з Кубані зробили за два роки.
показать весь комментарий
11.01.2026 15:04 Ответить
тоді кубанські козаки були вже не вільниками самі ...пройшли ті часи ,і ми і Ічкерія стали в свій час вільними ,і саме українці при Дудаєві ,стали на захист у перші місяці війни з московією ...
показать весь комментарий
11.01.2026 15:08 Ответить
Кубанські козаки це манкурти ряжені в черески. Крапка. Це поліцейські підрозділи імперії. Вони відмовились від шаблі і стали використовувати поліцейську зброю - шашку! В неї немає гарди яка необхідна для поєдинку - для рубки беззбройних селян гарда не потрібна. Кожний хто бере в руки шашку стає поліцаєм...
показать весь комментарий
11.01.2026 15:15 Ответить
Хор кобзона потребує солістів.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:06 Ответить
Ага, не вистачає соліста з дискантом. Але для цього доведеться дещо ампутувати
показать весь комментарий
11.01.2026 14:10 Ответить
Це вже котрий раз його похоронили?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:09 Ответить
Родичів на органи розбирають, продовжуючи агонію.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:53 Ответить
одне гарно: буде здихати довго і в муках, як жирик чи кеосан
показать весь комментарий
11.01.2026 14:10 Ответить
шо да то да, а це радує
показать весь комментарий
11.01.2026 14:56 Ответить
Надіюся в Чечні почнеться маленька заворушка
показать весь комментарий
11.01.2026 14:11 Ответить
Поживе пару тижнів на діалізі, а там донора знайдуть...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:12 Ответить
там свинособак повно для донорства,а от з мозгами проблама буде
показать весь комментарий
11.01.2026 14:43 Ответить
од свинособак не приживається ,віра не та
показать весь комментарий
11.01.2026 14:59 Ответить
Кажуть, уже 2 пересадки були. Ймовірно, безкінечно щось пересаджувати неможливо.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:55 Ответить
Бажаю рамзану дожити до 100 років в такому стані!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:12 Ответить
Помолимося !!!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
11.01.2026 15:04 Ответить
Почекаємо офіційної заяви, а то ГУР вже розповідав, що Пукін хворий на рак і скоро помре, але пройшло кілька років, а воно ще живе...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:13 Ответить
ніхєра йому не буде
показать весь комментарий
11.01.2026 14:16 Ответить
- Я даже понимаю почему у рамзанки дырова почки отказали

показать весь комментарий
11.01.2026 14:17 Ответить
Зараз ваньок погонять нирки для кадирки вирізати 😆
показать весь комментарий
11.01.2026 14:30 Ответить
Навіщо нам це потрібно знати,що відмовило у шістки х...ла?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:28 Ответить
адамку на сцарство
показать весь комментарий
11.01.2026 14:32 Ответить
Да, Джины в Аду уже потирают руки или шо там у них...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:33 Ответить
Шайтани.
показать весь комментарий
11.01.2026 15:03 Ответить
кобзон уже репетирует песню для ТОРЖЕСТВЕННОЙ встречи !!!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:34 Ответить
ділов то! свинячі пересадять!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:38 Ответить
Скоріше од віслюка... більш пасує
показать весь комментарий
11.01.2026 15:00 Ответить
Коли воно вже нарешті здохне і заодно путіна забере з собою.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:39 Ответить
"Дон, дон, дон"
Придондонился гандон.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:41 Ответить
Кабздиров 72-га гурія асенізатора мусліма
показать весь комментарий
11.01.2026 14:44 Ответить
ця гнида не здохне, нові нирки вже в дорозі...
показать весь комментарий
11.01.2026 14:47 Ответить
Да, а еще у кацапов закончатся ракеты через 2 недели, ага! Охотно верю!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:51 Ответить
Сподіваюся він мучиться.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:54 Ответить
Одного піар-дурня перевели в канцеляристи, знайшлись інші!
показать весь комментарий
11.01.2026 14:56 Ответить
Чомусь пiхуй.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:58 Ответить
Академік вівцеводства та віслюко...ства, гурії чекають.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:58 Ответить
От якби гур йому нирки відбило булоб про що говорити. А так перепостили новини з інтернету. Розвідка, блд.
показать весь комментарий
11.01.2026 15:09 Ответить
Дуже сподіваюся що після його смерті в Чечні почнеться боротьба за владу і бажано кривава боротьба.
показать весь комментарий
11.01.2026 15:09 Ответить
 
 