У Кадырова отказали почки, он в больнице, - СМИ со ссылкой на источники в ГУР

Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем - по имеющейся информации, у него отказали почки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны сообщает ряд СМИ, в частности РБК-Украина, "Интерфакс-Украина" и "Укринформ".

Что говорят источники?

Источники в ГУР уверяют, что Кадыров находится в собственной больнице в Чечне - к нему съехались члены семьи, в том числе и из других стран.

"На фоне пребывания Кадырова у входных дверей на концерт Кобзона значительно активизировался процесс определения кандидатуры на место нового лидера Чечни", - заверил источник.

Стоит заметить, что ГУР уже сообщало об ухудшении здоровья или предсмертном состоянии Кадырова, в том числе и официально.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Кадыров заявил, что просит об освобождении от должности главы Чечни.

Впрочем, о завершении своей политической карьеры Кадыров говорит еще с 2016 года. Тогда истекал очередной срок его полномочий, и он говорил, что руководству РФ нужно найти другого человека. В 2022 году он также заявил, что его время уйти "настало, пока не выгнали". Он назвал себя самым большим "долгожителем среди всех глав субъектов РФ".

