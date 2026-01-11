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У Кадирова відмовили нирки, він у лікарні, - ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР
Глава Чечні Рамзан Кадиров госпіталізований через серйозні проблеми зі здоров’ям - за наявною інформацією, у нього відмовили нирки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела в ГУР Міноборони повідомляє низка ЗМІ, зокрема РБК-Україна, "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ".
Що кажуть джерела?
Джерела в ГУР запевняють, нібито Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні - до нього зʼїхались члени сім'ї, зокрема й з інших країн.
"На тлі перебування Кадирова біля вхідних дверей на концерт Кобзона значно активізувався процес визначення кандидатури на місце нового ватажка Чечні", - запевнило джерело.
Варто зауважити, що ГУР вже повідомляло про погіршення здоров'я або передсмертний стан Кадирова, у тому числі й офіційно.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Кадиров заявив, що просить про звільнення з посади глави Чечні.
- Втім про завершення своєї політичної карʼєри Кадиров каже ще з 2016 року. Тоді спливав черговий термін його повноважень, і він казав, що керівництву РФ треба знайти іншу людину. У 2022 році він також заявив, що його час піти "настав, доки не вигнали". Він назвав себе найбільшим "довгожителем серед усіх глав суб'єктів рф".
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