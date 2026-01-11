Силы обороны поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО россиян, - Генштаб. ВИДЕО

Силы обороны Украины поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Поражены буровые установки

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала агрессора подразделениями Сил обороны Украины поражены три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно - им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - сообщили в Генштабе.

Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются.

Поражение подразделения ПВО врага

Кроме того, Силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ОТТ Луганской области).

В Генштабе отметили, что этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

Также, с целью снижения логистических и боевых возможностей противника, осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ОТТ Херсонской области).

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск", - добавили в Генштабе.

