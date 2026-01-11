Силы обороны поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО россиян, - Генштаб. ВИДЕО
Силы обороны Украины поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Поражены буровые установки
"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала агрессора подразделениями Сил обороны Украины поражены три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно - им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", - сообщили в Генштабе.
Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются.
Поражение подразделения ПВО врага
Кроме того, Силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ОТТ Луганской области).
В Генштабе отметили, что этот комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.
Также, с целью снижения логистических и боевых возможностей противника, осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ОТТ Херсонской области).
"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск", - добавили в Генштабе.
Не дивно, що льовочкині вертухаї, мають від МСЕК інвалідність та УБД від дивних СХЕМ, а від фірм льовочкиних в Україні - деньог!!
Зеленський і стефанчуки, про них вчергове «нічого вчергове, не ЗНАЮТЬ», бо в долі за свої «шлахбауми»!!!
А Сирійці та Іранці, просто дієВо ЗНИЩУЮТЬ, подібну нечисть у себе в країнах!! Бо там, немає «портновського лайна» на посадах!!!
Слава Україні!! Пильнуймо, за покаранням зеленського з стефанчуками та їх КабМіндічів!!