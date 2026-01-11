УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11178 відвідувачів онлайн
Новини Ураження бурових установок в Каспійському морі
9 112 20

Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО росіян, - Генштаб. ВIДЕО

Сили оборони України уразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено бурові установки

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - повідомили у Генштабі. 

Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Читайте також: СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, - джерела

Ураження підрозділу ППО ворога

Крім того, Силами оборони було здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).

У Генштабі зазначили, що цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника, здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ", - додали у Генштабі.

Дивіться також: "Вишки Бойка" горять у Чорному морі, - OSINT-аналітик. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (8707) Каспій (20) Лукойл (109) бурова установка (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Ну це вже справді боляче для режиму *****, на відміну від псування фасаду в багатоповерхівках Воронежа...
показати весь коментар
11.01.2026 16:37 Відповісти
+16
Поки Українців захищають Україну від окупантів ************, вертухаї з урядового кварталу, льовочкиним та іншим ригоАНАЛЬНИМ **********, лампічать з АРМА земельні ділянки через урядові ШЛАХБАУМИ та ОДА СХЕМАТОЗИ!!!
Не дивно, що льовочкині вертухаї, мають від МСЕК інвалідність та УБД від дивних СХЕМ, а від фірм льовочкиних в Україні - деньог!!
Зеленський і стефанчуки, про них вчергове «нічого вчергове, не ЗНАЮТЬ», бо в долі за свої «шлахбауми»!!!
А Сирійці та Іранці, просто дієВо ЗНИЩУЮТЬ, подібну нечисть у себе в країнах!! Бо там, немає «портновського лайна» на посадах!!!
Слава Україні!! Пильнуймо, за покаранням зеленського з стефанчуками та їх КабМіндічів!!
показати весь коментар
11.01.2026 16:49 Відповісти
+14
показати весь коментар
11.01.2026 16:35 Відповісти

Завантаження...

 
 