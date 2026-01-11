Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО росіян, - Генштаб. ВIДЕО
Сили оборони України уразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено бурові установки
"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - повідомили у Генштабі.
Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.
Ураження підрозділу ППО ворога
Крім того, Силами оборони було здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).
У Генштабі зазначили, що цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.
Також, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника, здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).
"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не дивно, що льовочкині вертухаї, мають від МСЕК інвалідність та УБД від дивних СХЕМ, а від фірм льовочкиних в Україні - деньог!!
Зеленський і стефанчуки, про них вчергове «нічого вчергове, не ЗНАЮТЬ», бо в долі за свої «шлахбауми»!!!
А Сирійці та Іранці, просто дієВо ЗНИЩУЮТЬ, подібну нечисть у себе в країнах!! Бо там, немає «портновського лайна» на посадах!!!
Слава Україні!! Пильнуймо, за покаранням зеленського з стефанчуками та їх КабМіндічів!!