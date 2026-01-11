Полномасштабная война РФ против Украины длится уже столько же, сколько война нацистов против СССР, - Зеленский
Полномасштабная война России против Украины длится уже столько же, сколько война нацистской Германии против Советского Союза.
Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
1418-й день войны
"Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно "накреативили" войну "шахедами" и баллистикой против электростанций и котельных", - сказал глава государства.
Он отметил, что российские войска до сих пор пытаются захватить Донбасс.
"Хотят еще раз соврать, что взяли Купянск. Гибнут бесконечно в полях на Запорожье. И воюют до сих пор против одной Украины – при всей помощи наших партнеров только наши люди держат фронт", – заявил президент.
По словам Зеленского, это многое говорит о той системе, которую построил Путин, и просто о нем лично.
Враг теряет ежедневно 1000 убитыми
"Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки – с декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие", - сказал глава государства.
Он добавил, что это российское безумие можно остановить только объединенными силами – силами Европы и Соединенных Штатов Америки, силами всех наших партнеров.
"Каждый день войны – это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию", – подчеркнул президент.
