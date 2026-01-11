РУС
Полномасштабная война РФ против Украины длится уже столько же, сколько война нацистов против СССР, - Зеленский

Полномасштабная война России против Украины длится уже столько же, сколько война нацистской Германии против Советского Союза.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

1418-й день войны 

"Сегодня 1418-й день войны России против Украины. Они хотели повторить – и повторили издевательства над людьми, повторили фашизм, повторили почти все и худшее, что было в ХХ веке. Даже еще дополнительно "накреативили" войну "шахедами" и баллистикой против электростанций и котельных", - сказал глава государства.

Он отметил, что российские войска до сих пор пытаются захватить Донбасс.

"Хотят еще раз соврать, что взяли Купянск. Гибнут бесконечно в полях на Запорожье. И воюют до сих пор против одной Украины – при всей помощи наших партнеров только наши люди держат фронт", – заявил президент.

По словам Зеленского, это многое говорит о той системе, которую построил Путин, и просто о нем лично.

Враг теряет ежедневно 1000 убитыми

"Российские потери составляют сейчас каждый день не менее 1000 убитых в сутки – с декабря так, и это Россия так платит фактически за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие", - сказал глава государства.

Он добавил, что это российское безумие можно остановить только объединенными силами – силами Европы и Соединенных Штатов Америки, силами всех наших партнеров.

"Каждый день войны – это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию", – подчеркнул президент. 

Зеленский Владимир (23349) россия (98651) война в Украине (7470)
Топ комментарии
+3
і триватиме ця війна ,доки ти пад* о зелене🤡 підеш у відставку ...не на вибори ,а у вітставку , андон опвський !!!...
показать весь комментарий
11.01.2026 21:13 Ответить
+2
Ого, ще й таке Голобородько знає. Як там міндічі і цукермани? Їм не холодно там десь в Ізраїлі?
показать весь комментарий
11.01.2026 21:04 Ответить
+2
Шашлычник -летописец,несите нобелевку.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ого, ще й таке Голобородько знає. Як там міндічі і цукермани? Їм не холодно там десь в Ізраїлі?
показать весь комментарий
11.01.2026 21:04 Ответить
а тепер хто нацисти, а хто ссср?
показать весь комментарий
11.01.2026 21:04 Ответить
путлєр пішов на затяжну - хто швидше видохнеться
показать весь комментарий
11.01.2026 21:05 Ответить
Шашлычник -летописец,несите нобелевку.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:06 Ответить
Чьото Лідор лишнього зболтнув, всі ж знають, що Порошенко не хотів закінчення війни, бо йому було вигідно. А один саунний ****** обіцяв війну швидко закінчити і вийти на кордони 91-року
показать весь комментарий
11.01.2026 21:07 Ответить
Зато Зегевара выпустил столько видосов, шо нанесло врагу непоправимый урон. Это вам не на Кипр прошвырнуться, дело важное.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:09 Ответить
Danke ******, mein lieber

"Volkischer Beobachter"

Лєвітан хрипатий, єтіть твою !

.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:09 Ответить
зрадник зеленский
показать весь комментарий
11.01.2026 21:09 Ответить
І триватиме доти, доки у росії будуть гроші на війну. А гроші закінчаться, якщо закінчиться експорт енергоносії. А коли це станеться, в цьому році, чи через декілька, чи хз коли, знає трамп і СБУ. Бо СБУ накладає пекельні санкції на заводи і танкери, а трамп накладає фінансові санкції і зупиняє танкери. СБУ дуже добре виконує свою роботу, але трамп може діяти значно ефективніше і ефект буде значно швидше, якщо він захоче.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:09 Ответить
Діда НКВДіста ще б згадав.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:10 Ответить
і триватиме ця війна ,доки ти пад* о зелене🤡 підеш у відставку ...не на вибори ,а у вітставку , андон опвський !!!...
показать весь комментарий
11.01.2026 21:13 Ответить
показать весь комментарий
11.01.2026 21:41 Ответить
Фотка- ЦЕ ПРОЛОГ до наступного посилання на бесіду з генералом СБУ- психлогом точно за прфвиучкою й практологом (за досвідом практичним) ) влади й політиків у т ч теж

https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=ОМЕЛЬЧЕНКО: БУДАНОВ готує зачистку Офісу! Єрмак досі керує Зеленським! УМЄРОВ під ковпаком ФБР!
показать весь комментарий
11.01.2026 21:46 Ответить
...ніякого хайпу .Що страшно - настільки влучно все розкладено по поличках , що просто заперечти ні в чому й засумніватись теж .
показать весь комментарий
11.01.2026 21:48 Ответить
Та ти ішов в президенти щоб її швидко закінчити. Не виконав обіцянку іди у відставку. Але "Штирліца" ставка не відкликає.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:14 Ответить
Потому что немцы отступали со скоростью света, в среднем сдавали города-миллионники за три дня. Не хотели воевать, был полный бардак. А украинцы борются за каждый пенек, и хорошая организация в заведомо проигрышной ситуации.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:16 Ответить
Опіздав. Сірожа вже розказав.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:23 Ответить
головне що грошики за фламінги в ****** краях
показать весь комментарий
11.01.2026 21:29 Ответить
Ставьте тазики с водой и повербанки возле ноутбуков и телевизоров. Сейчас потужнич будет из нагревать и заряжать.
показать весь комментарий
11.01.2026 21:35 Ответить
Так тобі же зелений членограй ця війна вигідна, скільки двушок з початку війни відправлено на москву?
показать весь комментарий
11.01.2026 21:39 Ответить
Накуя открыл ворота пуйлу ?Ты,тварь ,мародерная
показать весь комментарий
11.01.2026 21:41 Ответить
 
 