Повномасштабна війна РФ проти України триває вже стільки, як війна нацистів проти СРСР, - Зеленський

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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1418-й день війни

"Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити – і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в ХХ столітті. Навіть ще додатково "накреативили" війну "шахедами" та балістикою проти електростанцій і котелень", - сказав глава держави.

Він зазначив, що російські війська досі намагаються захопити Донбас.

"Хочуть ще раз збрехати, що взяли Купʼянськ. Гинуть безкінечно в полях на Запоріжжі. І воюють досі проти однієї України – при всій допомозі наших партнерів тільки наші люди тримають фронт", - заявив президент.

За словами Зеленського, це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто.

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Ворог втрачає щодня 1000 убитими

"Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж 1000 убитих за добу – від грудня так, і це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчувалась. Це божевілля", - сказав глава держави.

Він додав, що це російське божевілля можна зупинити тільки обʼєднаними силами – силами Європи та Сполучених Штатів Америки, силами всіх наших партнерів.

"Кожен день війни – це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію", - наголосив президент.

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