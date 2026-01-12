Последствия ночных обстрелов: В Житомирской области временно отменили два пригородных поезда
В Житомирской области временно ограничили железнодорожное сообщение из-за последствий ночных обстрелов объектов критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы "Укрзализныци", которая проинформировала о сбоях в работе энергосистемы и повреждениях железнодорожной инфраструктуры в регионе.
В компании отмечают, что для полного восстановления движения поездов требуется дополнительное время. Из соображений безопасности пассажиров принято решение о временной отмене отдельных рейсов.
Какие рейсы отменили в Житомирской области
Из-за повреждения инфраструктуры 12 января не будут курсировать два утренних пригородных поезда. Речь идет о сообщении между Олевском и Коростенем.
Отмененные рейсы:
-
№6480 Олевск — Коростень, отправление в 04:47;
-
№6481 Коростень — Олевск, отправление в 09:48.
В "Укрзализныце" отмечают, что эти ограничения носят временный характер и связаны исключительно с последствиями обстрелов.
Рекомендации пассажирам
Перевозчик призвал пассажиров внимательно следить за обновлениями расписания и учитывать изменения при планировании поездок. Также людям советуют, по возможности, пользоваться альтернативными способами передвижения в пределах Коростенской ОТГ до полного восстановления движения.
"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и заранее проверять актуальное расписание движения поездов", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
- Ранее мы сообщали, что в Краматорске Донецкой области в результате российского обстрела повреждена котельная микрорайона "Кондиционер", из-за чего осуществляется слив воды из теплосетей и систем водоснабжения.
- Также мы писали, что российские войска в течение дня осуществляли обстрелы общин на севере Ривненской области, в результате чего зафиксировано повреждение инфраструктуры.
