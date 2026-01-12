РУС
Последствия ночных обстрелов: В Житомирской области временно отменили два пригородных поезда

поїзд

В Житомирской области временно ограничили железнодорожное сообщение из-за последствий ночных обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы "Укрзализныци", которая проинформировала о сбоях в работе энергосистемы и повреждениях железнодорожной инфраструктуры в регионе.

В компании отмечают, что для полного восстановления движения поездов требуется дополнительное время. Из соображений безопасности пассажиров принято решение о временной отмене отдельных рейсов.

Какие рейсы отменили в Житомирской области

Из-за повреждения инфраструктуры 12 января не будут курсировать два утренних пригородных поезда. Речь идет о сообщении между Олевском и Коростенем.

Отмененные рейсы:

  • №6480 Олевск — Коростень, отправление в 04:47;

  • №6481 Коростень — Олевск, отправление в 09:48.

В "Укрзализныце" отмечают, что эти ограничения носят временный характер и связаны исключительно с последствиями обстрелов.

Рекомендации пассажирам

Перевозчик призвал пассажиров внимательно следить за обновлениями расписания и учитывать изменения при планировании поездок. Также людям советуют, по возможности, пользоваться альтернативными способами передвижения в пределах Коростенской ОТГ до полного восстановления движения.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и заранее проверять актуальное расписание движения поездов", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

обстрел (31288) поезд (1073) Укрзализныця (2885)
Цікаво хоч комусь спадає на думку, що обстрілами Волині, Рівненщини, Житомира та взагалі залізниці навколо Києва, росія намагається відрізати столицю від сполучення, а це все-таки мільйоне місто. Чому на умовні 10-15 шахедів десь, там у Рівному ( не в самому Рівному, я помітив що і телеграм канали під час таких нальотів дуже не пишуть) спокійно спостерігають, що нажаль в перспективі може мати дуже страшні наслідки для Києва 🙀🙀🙀
показать весь комментарий
12.01.2026 03:02 Ответить
А чому взагалі шахеди долітають через всю Україну до польського кордону?

Таке враження, що їх переважно над Києвом і збивають... іноді.
показать весь комментарий
12.01.2026 03:13 Ответить
Ну так верховний каже, що то лукашенко керує дронами 😸,а без жартів не знаю відповіді. Хоча дехто скаже, що типу покажи як збивати. Це як не подобається стоматолог то лікуй зуби сам. Взагалі чому росіяни додумалися, що в нас є критична інфраструктура, а влада ні. Думали що минеться чи саме розсмокчеться.
показать весь комментарий
12.01.2026 03:25 Ответить
1. У владі з 2019 переважно рукожопі дебіли.
2. Ці рукожопі дебіли переважно займаються своїми справами. На критичну інфраструктуру у них не залишається часу.
3. З плівок Міндіча випливає, що їм це взагалі не цікаво.
показать весь комментарий
12.01.2026 03:36 Ответить
 
 