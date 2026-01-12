УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7145 відвідувачів онлайн
Новини Затримка поїздів через обстріли
1 130 4

Наслідки нічних обстрілів: На Житомирщині тимчасово скасували два приміські поїзди

поїзд

На Житомирщині тимчасово обмежили залізничне сполучення через наслідки нічних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", яка поінформувала про збої в роботі енергосистеми та пошкодження залізничної інфраструктури в регіоні.

У компанії зазначають, що для повного відновлення руху поїздів потрібен додатковий час. З міркувань безпеки пасажирів ухвалено рішення про тимчасове скасування окремих рейсів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які рейси скасували на Житомирщині

Через пошкодження інфраструктури 12 січня не курсуватимуть два ранкові приміські поїзди. Йдеться про сполучення між Олевськом та Коростенем.

Скасовані рейси:

  • №6480 Олевськ — Коростень, відправлення о 04:47;

  • №6481 Коростень — Олевськ, відправлення о 09:48.

У "Укрзалізниці" наголошують, що ці обмеження мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з наслідками обстрілів.

Рекомендації пасажирам

Перевізник закликав пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладу та враховувати зміни під час планування поїздок. Також людям радять, за можливості, користуватися альтернативними способами пересування в межах Коростенської ОТГ до повного відновлення руху.

"Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху поїздів", – повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Автор: 

обстріл (33573) потяг (2054) Укрзалізниця (7140)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво хоч комусь спадає на думку, що обстрілами Волині, Рівненщини, Житомира та взагалі залізниці навколо Києва, росія намагається відрізати столицю від сполучення, а це все-таки мільйоне місто. Чому на умовні 10-15 шахедів десь, там у Рівному ( не в самому Рівному, я помітив що і телеграм канали під час таких нальотів дуже не пишуть) спокійно спостерігають, що нажаль в перспективі може мати дуже страшні наслідки для Києва 🙀🙀🙀
показати весь коментар
12.01.2026 03:02 Відповісти
А чому взагалі шахеди долітають через всю Україну до польського кордону?

Таке враження, що їх переважно над Києвом і збивають... іноді.
показати весь коментар
12.01.2026 03:13 Відповісти
Ну так верховний каже, що то лукашенко керує дронами 😸,а без жартів не знаю відповіді. Хоча дехто скаже, що типу покажи як збивати. Це як не подобається стоматолог то лікуй зуби сам. Взагалі чому росіяни додумалися, що в нас є критична інфраструктура, а влада ні. Думали що минеться чи саме розсмокчеться.
показати весь коментар
12.01.2026 03:25 Відповісти
1. У владі з 2019 переважно рукожопі дебіли.
2. Ці рукожопі дебіли переважно займаються своїми справами. На критичну інфраструктуру у них не залишається часу.
3. З плівок Міндіча випливає, що їм це взагалі не цікаво.
показати весь коментар
12.01.2026 03:36 Відповісти
 
 