Наслідки нічних обстрілів: На Житомирщині тимчасово скасували два приміські поїзди

На Житомирщині тимчасово обмежили залізничне сполучення через наслідки нічних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", яка поінформувала про збої в роботі енергосистеми та пошкодження залізничної інфраструктури в регіоні.

У компанії зазначають, що для повного відновлення руху поїздів потрібен додатковий час. З міркувань безпеки пасажирів ухвалено рішення про тимчасове скасування окремих рейсів.

Які рейси скасували на Житомирщині

Через пошкодження інфраструктури 12 січня не курсуватимуть два ранкові приміські поїзди. Йдеться про сполучення між Олевськом та Коростенем.

Скасовані рейси:

№6480 Олевськ — Коростень, відправлення о 04:47;

№6481 Коростень — Олевськ, відправлення о 09:48.

У "Укрзалізниці" наголошують, що ці обмеження мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з наслідками обстрілів.

Рекомендації пасажирам

Перевізник закликав пасажирів уважно стежити за оновленнями розкладу та враховувати зміни під час планування поїздок. Також людям радять, за можливості, користуватися альтернативними способами пересування в межах Коростенської ОТГ до повного відновлення руху.

"Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху поїздів", – повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

