Російський обстріл у Краматорську пошкодив котельню: у тепломережах міста зливають воду

У Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена котельня мікрорайону "Кондиціонер", через що здійснюється злив води з тепломереж та систем водопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Краматорської міської ради у Фейсбуці.

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Фахівці теплопостачальної організації спільно з представниками управляючої компанії "Ладіс" роблять усе можливе, щоб відновити подачу тепла місцевим жителям.

Міська влада попереджає, що через низькі температури повітря злив води є необхідним для запобігання замерзанню труб і пошкодженню внутрішньобудинкових мереж.

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Радять злити воду з сифонів, унітазів та кранів

У міськраді наголошують, що управляюча компанія не має технічної можливості злити воду з внутрішньоквартирних сантехнічних приладів, таких як сифони, унітази, водонагрівачі та крани. Тому мешканцям радять самостійно видалити воду, щоб уникнути замерзання та пошкодження обладнання.

"Виконання зазначених заходів є необхідним для захисту вашого майна, запобігання значним матеріальним втратам та недопущення повної руйнації внутрішньобудинкових мереж", — підкреслили у Краматорській міськраді.

Фахівці продовжують працювати над відновленням роботи котельні та стабілізацією систем водопостачання.

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