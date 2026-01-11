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Новини Обстріл Краматорська
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Російський обстріл у Краматорську пошкодив котельню: у тепломережах міста зливають воду

батарея,отопление,тепло

У Краматорську Донецької області внаслідок російського обстрілу пошкоджена котельня мікрорайону "Кондиціонер", через що здійснюється злив води з тепломереж та систем водопостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Краматорської міської ради у Фейсбуці.

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Фахівці теплопостачальної організації спільно з представниками управляючої компанії "Ладіс" роблять усе можливе, щоб відновити подачу тепла місцевим жителям.

Міська влада попереджає, що через низькі температури повітря злив води є необхідним для запобігання замерзанню труб і пошкодженню внутрішньобудинкових мереж.

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Радять злити воду з сифонів, унітазів та кранів

У міськраді наголошують, що управляюча компанія не має технічної можливості злити воду з внутрішньоквартирних сантехнічних приладів, таких як сифони, унітази, водонагрівачі та крани. Тому мешканцям радять самостійно видалити воду, щоб уникнути замерзання та пошкодження обладнання.

"Виконання зазначених заходів є необхідним для захисту вашого майна, запобігання значним матеріальним втратам та недопущення повної руйнації внутрішньобудинкових мереж", — підкреслили у Краматорській міськраді.

Фахівці продовжують працювати над відновленням роботи котельні та стабілізацією систем водопостачання.

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Краматорськ (935) обстріл (35269) тепломережа (150)
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Топ коментарі
+6
звісно що координати котельн відоми. Але це не ТЕЦ. Влучити дуже важко, Тому шукайте корегувальників. І карати іх треба довічним ув'язненням
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11.01.2026 22:45 Відповісти
+3
То есть в бачке планируется минусовая температура? *******.
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11.01.2026 22:39 Відповісти
+2
Добре, що стефанчуки-разумков+зеленський з гончаруком та шмигаль з свириденко, з 2019 року, виконали свої обов'язки за Конституцією та Законами щодо підготовки України та її інфраструктури да функціонування паливно-енергетичного комплексу з московськими власниками облЕнерго в Україні!!
Це можуть засвідчити потікавші з України, данилов та купа генпрокурорів з банановим і деркач з сівковичем та льовочкиними!!!
Шуфрич, свої показання свідчення уже надав, з коломойським!!
Ось тільки КабМіндічі з єрмаком та татаровим…. Ну, Оманські, що тут чекати від помічників ригоАНАЛЬНИХ убивць Українців!!
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11.01.2026 22:37 Відповісти

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