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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
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Папа Римський закликав до активізації зусиль для досягнення миру в Україні

Папа Лев закликав до зупинки війни в Україні

Папа Римський Лев XIV під час недільної проповіді звернув увагу міжнародної спільноти на страждання українського народу внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Vatican News.

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Понтифік наголосив, що атаки Росії мають особливо небезпечний характер, оскільки спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, це відбувається в умовах похолодання та найбільше вражає цивільне населення.

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Папа закликав до припинення насильства

Глава Католицької церкви зазначив, що події в Україні залишаються джерелом глибокого занепокоєння для всього світу. Він закликав активізувати зусилля для досягнення миру.

"Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру", — заявив Папа Лев XIV.

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Увага Ватикану до України та Близького Сходу

Під час проповіді Папа також згадав ситуацію в Ірані та Сирії. За його словами, тривала напруженість у цих країнах призводить до численних людських жертв і потребує політичного діалогу.

Понтифік висловив сподівання, що мирні ініціативи розвиватимуться поступово й наполегливо заради спільного блага суспільства. Ватикан, зі свого боку, продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні.

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обстріл (35269) війна в Україні (8802) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+4
це падло ще рота відкриває? обмін Мадуро на сдачу українців путіну не проканав? хай би він сгорів у пеклі, попівська потвора
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11.01.2026 21:00 Відповісти
+2
А окрім оціх закликів яки ще зусілля для цього прикладае папік рімский?
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11.01.2026 20:52 Відповісти
+2
А ты не молись, а передай сотни миллиардов ***** в вашем банке, на оружие для Украины.
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11.01.2026 21:57 Відповісти

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