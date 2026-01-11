Папа Римський закликав до активізації зусиль для досягнення миру в Україні
Папа Римський Лев XIV під час недільної проповіді звернув увагу міжнародної спільноти на страждання українського народу внаслідок російських обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Vatican News.
Понтифік наголосив, що атаки Росії мають особливо небезпечний характер, оскільки спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, це відбувається в умовах похолодання та найбільше вражає цивільне населення.
Папа закликав до припинення насильства
Глава Католицької церкви зазначив, що події в Україні залишаються джерелом глибокого занепокоєння для всього світу. Він закликав активізувати зусилля для досягнення миру.
"Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру", — заявив Папа Лев XIV.
Увага Ватикану до України та Близького Сходу
Під час проповіді Папа також згадав ситуацію в Ірані та Сирії. За його словами, тривала напруженість у цих країнах призводить до численних людських жертв і потребує політичного діалогу.
Понтифік висловив сподівання, що мирні ініціативи розвиватимуться поступово й наполегливо заради спільного блага суспільства. Ватикан, зі свого боку, продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні.
- Нещодавно Папа Лев XIV направив до нашої держави три вантажівки з гуманітарним вантажем, зокрема 100 тисяч порцій супу швидкого приготування для людей, які постраждали від війни.
- Також у щорічній промові до дипломатичного корпусу при Святому Престолі закликав до термінового припинення вогню в Україні.
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