Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
Папа Римский призвал к активизации усилий для достижения мира в Украине

Папа Лев призвал к прекращению войны в Украине

Папа Римский Лев XIV во время воскресной проповеди обратил внимание международного сообщества на страдания украинского народа в результате российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что атаки России имеют особенно опасный характер, поскольку направлены преимущественно на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, это происходит в условиях похолодания и больше всего поражает гражданское население.

Папа призвал к прекращению насилия

Глава Католической церкви отметил, что события в Украине остаются источником глубокой обеспокоенности для всего мира. Он призвал активизировать усилия для достижения мира.

"Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю к прекращению насилия и активизации усилий для достижения мира", - заявил Папа Лев XIV.

Внимание Ватикана к Украине и Ближнему Востоку

Во время проповеди Папа также упомянул ситуацию в Иране и Сирии. По его словам, продолжающаяся напряженность в этих странах приводит к многочисленным человеческим жертвам и требует политического диалога.

Понтифик выразил надежду, что мирные инициативы будут развиваться постепенно и настойчиво ради общего блага общества. Ватикан, со своей стороны, продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

  • Недавно Папа Лев XIV направил в нашу страну три фуры с гуманитарным грузом, в частности - 100 тысяч порций супа быстрого приготовления для людей, пострадавших от войны.
  • Также в ежегодной речи перед дипломатическим корпусом при Святом Престоле призвал к срочному прекращению огня в Украине.

Эх Папа папа.. не батько ти нам (
11.01.2026 20:48 Ответить
А окрім оціх закликів яки ще зусілля для цього прикладае папік рімский?
11.01.2026 20:52 Ответить
це падло ще рота відкриває? обмін Мадуро на сдачу українців путіну не проканав? хай би він сгорів у пеклі, попівська потвора
11.01.2026 21:00 Ответить
цей папа з коммуністичним квитком ...міг би заради українців ,просто промовчати ,мудило ватікантське...
11.01.2026 21:09 Ответить
Далай-лама не не призвал к активизации? Нет? Ну и ладно, все равно для галочки.
11.01.2026 21:19 Ответить
Зусилля для досягнення миру починаються з замороження кац-активів в банку Ватікана.
11.01.2026 21:24 Ответить
 
 