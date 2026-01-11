Папа Римский призвал к активизации усилий для достижения мира в Украине

Папа Римский Лев XIV во время воскресной проповеди обратил внимание международного сообщества на страдания украинского народа в результате российских обстрелов.

Понтифик подчеркнул, что атаки России имеют особенно опасный характер, поскольку направлены преимущественно на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, это происходит в условиях похолодания и больше всего поражает гражданское население.

Папа призвал к прекращению насилия

Глава Католической церкви отметил, что события в Украине остаются источником глубокой обеспокоенности для всего мира. Он призвал активизировать усилия для достижения мира.

"Я молюсь за тех, кто страдает, и вновь призываю к прекращению насилия и активизации усилий для достижения мира", - заявил Папа Лев XIV.

Внимание Ватикана к Украине и Ближнему Востоку

Во время проповеди Папа также упомянул ситуацию в Иране и Сирии. По его словам, продолжающаяся напряженность в этих странах приводит к многочисленным человеческим жертвам и требует политического диалога.

Понтифик выразил надежду, что мирные инициативы будут развиваться постепенно и настойчиво ради общего блага общества. Ватикан, со своей стороны, продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

Недавно Папа Лев XIV направил в нашу страну три фуры с гуманитарным грузом, в частности - 100 тысяч порций супа быстрого приготовления для людей, пострадавших от войны.

Также в ежегодной речи перед дипломатическим корпусом при Святом Престоле призвал к срочному прекращению огня в Украине.

