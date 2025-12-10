РУС
Новости Мирные переговоры Папа Римский высказался о войне в Украине
Политика Трампа подрывает единство США и Европы, - Папа Римский

Зеленский встретился с Папой Львом XIV
Папа Римский высказал мнение, что политика Дональда Трампа направлена на ослабление партнерства между Соединенными Штатами и европейскими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky news.

Что думает Папа Римский о высказываниях Трампа?

Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние высказывания лидера США Дональда Трампа, где он сказал, что Европа находится в упадке и имеет слабых лидеров.

"Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", - добавил он.

Читайте также: Орбан обсудил с Папой Римским "антивоенные усилия" Венгрии по завершению войны в Украине. ФОТО

Мирный план

На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".

"Итак, это программа, разработанная президентом Трампом и его советниками. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", - сказал Папа Римский.

Читайте: Мерц о новой стратегии нацбезопасности США: Европа должна стать более независимой

Что предшествовало?

Ранее Трамп о Европе говорил так: "Слишком много говорят и ничего не делают". В свою очередь, Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским.

Другие заявления Трампа

Читайте: Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

+7
Папа Римський добалакається.

Трамп накладе на католицьку церкву тариф!
10.12.2025 06:36 Ответить
+2
Дякуємо !
10.12.2025 06:29 Ответить
+2
Молодца, Папо! Доречна і вчасна критика від співвітчизника *********** рудої мавпи.
10.12.2025 07:07 Ответить
Дякуємо !
10.12.2025 06:29 Ответить
10.12.2025 06:29 Ответить
Папа Римський добалакається.

Трамп накладе на католицьку церкву тариф!
10.12.2025 06:36 Ответить
У Католицькій церкві влада Папи має винятковий характер.
Конституції «Pastor aeternus» 1870 року наділяє Папу «найвищою і повною юрисдикцією над римо-католицькою церквою як у питаннях віри і моралі, так і в питаннях дисципліни і управління», а також владою «над кожною з церков, що перебувають у спілкуванні з Папою, і над кожним без винятку священником і вірянином, незалежно від будь-яких прав земної влади» (канон 218, № 1-2).
10.12.2025 06:44 Ответить
так само монарх англіканської церкви тобто король англії куда зеля їздить відчитуватись про кількість наловлених кріпаків і просить благословення на подальше продовження війни. а ми думали що посада короля чисто номінальна
показать весь комментарий
Молодца, Папо! Доречна і вчасна критика від співвітчизника *********** рудої мавпи.
10.12.2025 07:07 Ответить
Нічого такого він не казав,на жаль. Це
Wishful thinking
10.12.2025 07:33 Ответить
Цікаво, кому це жаба з папського вікна лапкою махає ?
показать весь комментарий
vlad podolsky Ти ідіот, я думав, що тільки кацапи такі, але є ще велика купа ідіотів в Україні.
10.12.2025 09:28 Ответить
Трамп - це ганьба США на довгі роки. Ось що означає популізм і брехня по телевізору. Спрацювало, як в Україні в 2019 році, так і в США в минулому році.
10.12.2025 08:08 Ответить
От тільки США мае всі шанси і ресурси оправитися від наслідків дій Трампа. В ми ні.
10.12.2025 08:41 Ответить
Ганебно приводити мусульманів, ворогів християнства, в собор Риму.
Ганебно приводити туди ж лгбт з райдужними прапорцями.
Це вороги західного світу і церкви.
10.12.2025 08:10 Ответить
пс. це не те що ми визначили їх ворогами, а їхні заяви і дії визначили ї ворогами
Подивіться як ніяковіє поруч з Трампом прем'єр міністр Британії через незручні питання про міграцію з ісламських країн і фізичного заміщення британців арабами
10.12.2025 08:13 Ответить
Cerkov sama po sibe bulshit , nivazhno kakoi religi ! Ladno muslimi , a chto tebe sdelalo LGBT ? 🤦‍♂️
10.12.2025 09:09 Ответить
Лгбт і інша лівацька лобуда це провідник ісламу на захід. Іслам це не релігія а військово-політичний рух з метою поширитись світом і встановити свій закон. Наміри свої вони не приховують, прямо проголошують план використати гроші заходу на установлення їхнього режиму.
Стосовно лгбт, борців за права всіх і вся. Транси мужики вдягаються в хіджаби, захищають іслам.
Дивно в даному , хоча битому що вони першими потраплять під ніж і каміння.
10.12.2025 09:15 Ответить
Розумний папа . Дякую.
10.12.2025 08:41 Ответить
папа вашингтонський , Трампіськ-І , наклав фінансову анафєму на Рим , після цих звинувачень .
10.12.2025 08:49 Ответить
Це не "політика", це х*йня якась...
10.12.2025 08:54 Ответить
папа та дай йому якусь медальку і приведіть його до списку святих буде ''СВЯТОЙ ТАМПОН''
10.12.2025 08:54 Ответить
Так Папа имеет право сказать католикам всего мира "плохо" про Трампа! И разноцветная ООН и нобелевский комитет может какие угодно принять резолюции и решения, но слово Папы, пока имеет вес, у истинных католиков!
10.12.2025 08:55 Ответить
"это программа, разработанная президентом Трампом и его советниками"

Зеленский мог бы ему разъяснить, где была на самом деле разработана программа.
10.12.2025 09:30 Ответить
10.12.2025 09:35 Ответить
 
 