Политика Трампа подрывает единство США и Европы, - Папа Римский
Папа Римский высказал мнение, что политика Дональда Трампа направлена на ослабление партнерства между Соединенными Штатами и европейскими странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky news.
Что думает Папа Римский о высказываниях Трампа?
Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние высказывания лидера США Дональда Трампа, где он сказал, что Европа находится в упадке и имеет слабых лидеров.
"Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", - добавил он.
Мирный план
На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".
"Итак, это программа, разработанная президентом Трампом и его советниками. Он президент Соединенных Штатов. Он имеет право это делать, но в ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие люди в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому", - сказал Папа Римский.
Что предшествовало?
Ранее Трамп о Европе говорил так: "Слишком много говорят и ничего не делают". В свою очередь, Папа Римский призвал к справедливому миру после встречи с Зеленским.
Другие заявления Трампа
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- По его словам, Украине стоит провести президентские выборы.
- Также он осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию.
Трамп накладе на католицьку церкву тариф!
Конституції «Pastor aeternus» 1870 року наділяє Папу «найвищою і повною юрисдикцією над римо-католицькою церквою як у питаннях віри і моралі, так і в питаннях дисципліни і управління», а також владою «над кожною з церков, що перебувають у спілкуванні з Папою, і над кожним без винятку священником і вірянином, незалежно від будь-яких прав земної влади» (канон 218, № 1-2).
Wishful thinking
Ганебно приводити туди ж лгбт з райдужними прапорцями.
Це вороги західного світу і церкви.
Подивіться як ніяковіє поруч з Трампом прем'єр міністр Британії через незручні питання про міграцію з ісламських країн і фізичного заміщення британців арабами
Стосовно лгбт, борців за права всіх і вся. Транси мужики вдягаються в хіджаби, захищають іслам.
Дивно в даному , хоча битому що вони першими потраплять під ніж і каміння.
Зеленский мог бы ему разъяснить, где была на самом деле разработана программа.