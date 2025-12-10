Політика Трампа підриває єдність США та Європи, - Папа Римський

Папа Римський висловив думку, що політика Дональда Трампа спрямована на послаблення партнерства між Сполученими Штатами та європейськими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky news.

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Що думає Папа Римський про висловлювання Трампа?

Папа Римський Лев XIV прокоментував останні висловлювання лідера США Дональда Трампа, де він сказав, що Європа перебуває в занепаді та має слабких лідерів.

"Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами", - додав він.

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Мирний план

На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що він "воліє не коментувати це".

"Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у ​​Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому", - сказав Папа Римський.

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Що передувало?

Раніше Трамп про Європу казав так: Забагато говорять та нічого не роблять. Своєю чергою, Папа Римський закликав до справедливого миру після зустрічі із Зеленським.

Інші заяви Трампа

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