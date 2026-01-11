Российский обстрел в Краматорске повредил котельную: в теплосетях города сливают воду
В Краматорске Донецкой области в результате российского обстрела повреждена котельная микрорайона "Кондиционер", из-за чего осуществляется слив воды из теплосетей и систем водоснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Краматорского городского совета в Фейсбуке.
Специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании "Ладис" делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла местным жителям.
Городские власти предупреждают, что из-за низких температур воздуха слив воды необходим для предотвращения замерзания труб и повреждения внутридомовых сетей.
Советуют слить воду из сифонов, унитазов и кранов
В горсовете отмечают, что управляющая компания не имеет технической возможности слить воду из внутриквартирных сантехнических приборов, таких как сифоны, унитазы, водонагреватели и краны. Поэтому жителям советуют самостоятельно удалить воду, чтобы избежать замерзания и повреждения оборудования.
"Выполнение указанных мероприятий необходимо для защиты вашего имущества, предотвращения значительных материальных потерь и недопущения полного разрушения внутридомовых сетей", - подчеркнули в Краматорском горсовете.
Специалисты продолжают работать над восстановлением работы котельной и стабилизацией систем водоснабжения.
- Ранее мы сообщали, что российские войска в течение дня осуществляли обстрелы общин на севере Ривненской области, в результате чего зафиксированы повреждения инфраструктуры.
- Президент Зеленский заявил, что в части городов и сел приграничных областей сложнейшая ситуация с энергетикой.
Це можуть засвідчити потікавші з України, данилов та купа генпрокурорів з банановим і деркач з сівковичем та льовочкиними!!!
Шуфрич, свої показання свідчення уже надав, з коломойським!!
Ось тільки КабМіндічі з єрмаком та татаровим…. Ну, Оманські, що тут чекати від помічників ригоАНАЛЬНИХ убивць Українців!!