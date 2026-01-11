РУС
Новости Обстрел Краматорска
Российский обстрел в Краматорске повредил котельную: в теплосетях города сливают воду

В Краматорске Донецкой области в результате российского обстрела повреждена котельная микрорайона "Кондиционер", из-за чего осуществляется слив воды из теплосетей и систем водоснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Краматорского городского совета в Фейсбуке.

Специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании "Ладис" делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла местным жителям.

Городские власти предупреждают, что из-за низких температур воздуха слив воды необходим для предотвращения замерзания труб и повреждения внутридомовых сетей.

Советуют слить воду из сифонов, унитазов и кранов

В горсовете отмечают, что управляющая компания не имеет технической возможности слить воду из внутриквартирных сантехнических приборов, таких как сифоны, унитазы, водонагреватели и краны. Поэтому жителям советуют самостоятельно удалить воду, чтобы избежать замерзания и повреждения оборудования.

"Выполнение указанных мероприятий необходимо для защиты вашего имущества, предотвращения значительных материальных потерь и недопущения полного разрушения внутридомовых сетей", - подчеркнули в Краматорском горсовете.

Специалисты продолжают работать над восстановлением работы котельной и стабилизацией систем водоснабжения.

Краматорськ (2455) обстрел (31274) теплосеть (125)
Добре, що стефанчуки-разумков+зеленський з гончаруком та шмигаль з свириденко, з 2019 року, виконали свої обов'язки за Конституцією та Законами щодо підготовки України та її інфраструктури да функціонування паливно-енергетичного комплексу з московськими власниками облЕнерго в Україні!!
Це можуть засвідчити потікавші з України, данилов та купа генпрокурорів з банановим і деркач з сівковичем та льовочкиними!!!
Шуфрич, свої показання свідчення уже надав, з коломойським!!
Ось тільки КабМіндічі з єрмаком та татаровим…. Ну, Оманські, що тут чекати від помічників ригоАНАЛЬНИХ убивць Українців!!
11.01.2026 22:37 Ответить
То есть в бачке планируется минусовая температура? *******.
11.01.2026 22:39 Ответить
звісно що координати котельн відоми. Але це не ТЕЦ. Влучити дуже важко, Тому шукайте корегувальників. І карати іх треба довічним ув'язненням
11.01.2026 22:45 Ответить
Капець, повний...
11.01.2026 22:49 Ответить
 
 