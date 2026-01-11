Российский обстрел в Краматорске повредил котельную: в теплосетях города сливают воду

В Краматорске Донецкой области в результате российского обстрела повреждена котельная микрорайона "Кондиционер", из-за чего осуществляется слив воды из теплосетей и систем водоснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Краматорского городского совета в Фейсбуке.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании "Ладис" делают все возможное, чтобы восстановить подачу тепла местным жителям.

Городские власти предупреждают, что из-за низких температур воздуха слив воды необходим для предотвращения замерзания труб и повреждения внутридомовых сетей.

Читайте также: Оккупанты пытаются просочиться в Лиман, чтобы создать плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск, - Трегубов

Советуют слить воду из сифонов, унитазов и кранов

В горсовете отмечают, что управляющая компания не имеет технической возможности слить воду из внутриквартирных сантехнических приборов, таких как сифоны, унитазы, водонагреватели и краны. Поэтому жителям советуют самостоятельно удалить воду, чтобы избежать замерзания и повреждения оборудования.

"Выполнение указанных мероприятий необходимо для защиты вашего имущества, предотвращения значительных материальных потерь и недопущения полного разрушения внутридомовых сетей", - подчеркнули в Краматорском горсовете.

Специалисты продолжают работать над восстановлением работы котельной и стабилизацией систем водоснабжения.

Ранее мы сообщали, что российские войска в течение дня осуществляли обстрелы общин на севере Ривненской области, в результате чего зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Президент Зеленский заявил, что в части городов и сел приграничных областей сложнейшая ситуация с энергетикой.

Читайте также: Папа Римский призвал к активизации усилий для достижения мира в Украине