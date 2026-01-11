Понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку через нічні удари РФ, - "Укрзалізниця"

Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Як зазначається, зміненим маршрутом курсують:

Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця

Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм

Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця

Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ

Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ

Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ

Nº178 Івано-Франківськ — Київ

Nº292/291 Київ — Львів — Київ

Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм

Nº742/741 Львів — Київ

Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків

Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ

Nº92/91 Львів — Київ — Львів

Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород — Харків.

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"Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - додали в "УЗ".

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

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