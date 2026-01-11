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Понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку через нічні удари РФ, - "Укрзалізниця"
Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Як зазначається, зміненим маршрутом курсують:
- Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця
- Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро
- Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм
- Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця
- Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ
- Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ
- Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ
- Nº178 Івано-Франківськ — Київ
- Nº292/291 Київ — Львів — Київ
- Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль
- Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм
- Nº742/741 Львів — Київ
- Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків
- Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель
- Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ
- Nº92/91 Львів — Київ — Львів
- Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп
- Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці
- №114 Ужгород — Харків.
"Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - додали в "УЗ".
Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
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