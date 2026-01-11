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Новини Удари по енергетиці
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Понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку через нічні удари РФ, - "Укрзалізниця"

Перебої з електропостачанням спричинили затримки приміських і регіональних поїздів

Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

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Як зазначається, зміненим маршрутом курсують:

  • Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця
  • Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро
  • Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм
  • Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця
  • Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ
  • Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ
  • Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ
  • Nº178 Івано-Франківськ — Київ
  • Nº292/291 Київ — Львів — Київ
  • Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль
  • Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм
  • Nº742/741 Львів — Київ
  • Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків
  • Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель
  • Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ
  • Nº92/91 Львів — Київ — Львів
  • Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп
  • Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці
  • №114 Ужгород — Харків.

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"Прямо зараз залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють максимально оптимальні маршрути для того, щоб поїзди швидше повернулися до графіку", - додали в "УЗ".

Нагадаємо, за даними ДТЕК, зараз - найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму.

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Що передувало?

Також читайте: Унаслідок обледеніння контактної мережі затримується 42 поїзди, - "Укрзалізниця"

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