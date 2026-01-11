Более 60 поездов движутся с отклонением от графика из-за ночных ударов РФ, - "Укрзализныця"

В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, по измененному маршруту курсируют:

Nº743/744 Дарница — Славско — Дарница

Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр

Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм

№745/746 Дарница — Львов — Дарница

№ 9/10 Киев — Будапешт — Киев

Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев

№ 107/108 Киев — Солотвино — Киев

Nº178 Ивано-Франковск — Киев

№ 292/291 Киев — Львов — Киев

№ 52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль

№ 20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм

№742/741 Львов — Киев

№ 15/16 Харьков — Ворохта — Харьков

№ 98/97 Ковель — Киев — Ковель

№ 44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск

№ 92/91 Львов — Киев — Львов

№ 29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп

№ 207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород — Харьков.

"Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - добавили в "УЗ".

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

