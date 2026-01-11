РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9950 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
355 1

Более 60 поездов движутся с отклонением от графика из-за ночных ударов РФ, - "Укрзализныця"

Перебои с электроснабжением вызвали задержки пригородных и региональных поездов

В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, по измененному маршруту курсируют:

  • Nº743/744 Дарница — Славско — Дарница
  • Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр
  • Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм
  • №745/746 Дарница — Львов — Дарница
  • № 9/10 Киев — Будапешт — Киев
  • Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев
  • № 107/108 Киев — Солотвино — Киев
  • Nº178 Ивано-Франковск — Киев
  • № 292/291 Киев — Львов — Киев
  • № 52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль
  • № 20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм
  • №742/741 Львов — Киев
  • № 15/16 Харьков — Ворохта — Харьков
  • № 98/97 Ковель — Киев — Ковель
  • № 44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск
  • № 92/91 Львов — Киев — Львов
  • № 29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп
  • № 207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы
  • №114 Ужгород — Харьков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, ориентируемся на четверг, - Свириденко

"Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - добавили в "УЗ".

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.

Читайте: В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение, - Кулеба

Что предшествовало?

Читайте также: В результате обледенения контактной сети задерживается 42 поезда, - "Укрзализныця"

Автор: 

поезд (1071) Укрзализныця (2882) энергетика (3015)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне щоб встигли відкатати zельоні 3000 км від царя

показать весь комментарий
11.01.2026 13:23 Ответить
 
 