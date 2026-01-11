Более 60 поездов движутся с отклонением от графика из-за ночных ударов РФ, - "Укрзализныця"
В результате ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Среди них международные и дальнего следования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Как отмечается, по измененному маршруту курсируют:
- Nº743/744 Дарница — Славско — Дарница
- Nº119/120 Днепр — Хелм — Днепр
- Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм
- №745/746 Дарница — Львов — Дарница
- № 9/10 Киев — Будапешт — Киев
- Nº749/750 Киев — Ужгород — Киев
- № 107/108 Киев — Солотвино — Киев
- Nº178 Ивано-Франковск — Киев
- № 292/291 Киев — Львов — Киев
- № 52/30 Пшемысль — Киев — Перемышль
- № 20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм
- №742/741 Львов — Киев
- № 15/16 Харьков — Ворохта — Харьков
- № 98/97 Ковель — Киев — Ковель
- № 44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск
- № 92/91 Львов — Киев — Львов
- № 29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп
- № 207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы
- №114 Ужгород — Харьков.
"Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику", - добавили в "УЗ".
Напомним, по данным ДТЭК, сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksa H
показать весь комментарий11.01.2026 13:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль