РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Гарибашвили приговорили к 5 годам
962 7

Экс-премьера Грузии Гарибашвили приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу за отмывание средств

Гарибашвили получил тюремный срок за отмывание средств.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в деле о легализации доходов в особо крупном размере и заключил соглашение с прокуратурой, по которому получил пять лет лишения свободы и штраф в миллион лари.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему Гарибашвили заключил соглашение

Отмечается, что у Гарибашвили конфискуют денежную сумму, "полученную в результате преступной деятельности и изъятую во время обыска его жилого дома".

Если бы он не заключил соглашение, ему грозило бы от 9 до 12 лет тюрьмы. Как сообщил его адвокат, экс-премьер уже прибыл в пенитенциарное учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии арестовали лидеров движения украинцев в России Дубовского и Савельеву за незаконное пересечение границы

Гарибашвили признает вину

"Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении суд уже удовлетворил", - говорится в сообщении прокуратуры.

 В чем обвиняют экс-премьера

Генпрокурор Георгий Гваракдзе заявлял, что Гарибашвили на посту премьера "тайком и завуалированно осуществлял различную предпринимательскую деятельность", получая доходы нелегального происхождения в особо крупном размере, а также указывал недостоверные данные в декларациях. В результате обыска в октябре у Гарибашвили изъяли 6,5 млн долларов.

Читайте также: Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил Украину в "неблагодарности" к грузинскому народу. МИД ответил

Напомним, Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах. Он был одним из ближайших соратников миллиардера Бидзины Иванишвили — председателя правящей партии "Грузинская мечта". В апреле 2024 года он объявил о полном уходе из политики.

Автор: 

Грузия (4534) Гарибашвили Ираклий (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З нетерпінням чекаю повідомлення, що бувшого шостого президента України засудили до довічного увʼязнення з конфіскацію майна!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:44 Ответить
і буде вам щастя ?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:50 Ответить
В погрібі чекаєшь?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:53 Ответить
Соси мовчки!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:55 Ответить
Може його краще гаком за ребрину та на гиляку?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:10 Ответить
"У 2021 році був нагороджений Орденом «За заслуги» І-го ступеня Указом Президента Зеленського. В березні 2023 року запропонував позбавляти громадянства Грузії осіб, які воюють на боці України. В березня 2023 Іраклі Гарібашвілі заявив, що українські політики втручаються у справи Грузії." Виродок ще той!
показать весь комментарий
12.01.2026 18:30 Ответить
Як-то прибув до пенітенціарної установи ? Його що підвезли на службовій машині чи під'їхав на таксі ?
показать весь комментарий
12.01.2026 19:17 Ответить
 
 