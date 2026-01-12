Экс-премьера Грузии Гарибашвили приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу за отмывание средств

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в деле о легализации доходов в особо крупном размере и заключил соглашение с прокуратурой, по которому получил пять лет лишения свободы и штраф в миллион лари.

Почему Гарибашвили заключил соглашение

Отмечается, что у Гарибашвили конфискуют денежную сумму, "полученную в результате преступной деятельности и изъятую во время обыска его жилого дома".

Если бы он не заключил соглашение, ему грозило бы от 9 до 12 лет тюрьмы. Как сообщил его адвокат, экс-премьер уже прибыл в пенитенциарное учреждение.

Гарибашвили признает вину

"Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении суд уже удовлетворил", - говорится в сообщении прокуратуры.

В чем обвиняют экс-премьера

Генпрокурор Георгий Гваракдзе заявлял, что Гарибашвили на посту премьера "тайком и завуалированно осуществлял различную предпринимательскую деятельность", получая доходы нелегального происхождения в особо крупном размере, а также указывал недостоверные данные в декларациях. В результате обыска в октябре у Гарибашвили изъяли 6,5 млн долларов.

Напомним, Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах. Он был одним из ближайших соратников миллиардера Бидзины Иванишвили — председателя правящей партии "Грузинская мечта". В апреле 2024 года он объявил о полном уходе из политики.