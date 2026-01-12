Експрем’єра Грузії Гарібашвілі засудили до 5 років тюрми та штрафу за відмивання коштів

Колишній премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі визнав провину у справі про легалізацію доходів в особливо великому розмірі та уклав угоду з прокуратурою, за якою отримав п’ять років позбавлення волі й штраф у мільйон ларі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Ехо Кавказа".

Чому Гарібашвілі уклав угоду

Зазначається, що у Гарібашвілі конфіскують грошову суму, "отриману внаслідок злочинної діяльності та вилучену під час обшуку его житлового будинку".

Якби він не уклав угоду, йому загрожувало б від 9 до 12 років вʼязниці. Як повідомив його адвокат, експремʼєр вже прибув до пенітенціарної установи.

Гарібашвілі визнає провину

"Іраклій Гарібашвілі визнає скоєний злочин та погоджується з умовами процесуальної угоди. Клопотання прокуратури щодо процесуальної угоди суд вже задовольнив", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У чому звинувачують експрем'єра

Генпрокурор Георгій Гваракдзе заявляв, що Гарібашвілі на посаді премʼєра "таємно та завуальовано здійснював різну підприємницьку діяльність", отримуючи доходи нелегального походження в особливо великому розмірі, а також вказував недостовірні дані у деклараціях. В результаті обшуку у жовтні у Гарібашвілі вилучили 6,5 млн доларів.

Нагадаємо, Іраклій Гарібашвілі очолював уряд Грузії у 2013-2015 та 2021-2024 роках. був одним із найближчих соратників мільярдера Бідзіни Іванішвілі — голови правлячої партії "Грузинська мрія". У квітні 2024 року він оголосив про повний вихід з політики.