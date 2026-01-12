Експрем’єра Грузії Гарібашвілі засудили до 5 років тюрми та штрафу за відмивання коштів

Колишній премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі визнав провину у справі про легалізацію доходів в особливо великому розмірі та уклав угоду з прокуратурою, за якою отримав п’ять років позбавлення волі й штраф у мільйон ларі.

Чому Гарібашвілі уклав угоду

Зазначається, що у Гарібашвілі конфіскують грошову суму, "отриману внаслідок злочинної діяльності та вилучену під час обшуку его житлового будинку".

Якби він не уклав угоду, йому загрожувало б від 9 до 12 років вʼязниці. Як повідомив його адвокат, експремʼєр вже прибув до пенітенціарної установи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії заарештували лідерів руху українців у Росії Дубовського і Савельєву за незаконний перетин кордону

Гарібашвілі визнає провину

"Іраклій Гарібашвілі визнає скоєний злочин та погоджується з умовами процесуальної угоди. Клопотання прокуратури щодо процесуальної угоди суд вже задовольнив", - йдеться у повідомленні прокуратури.

 У чому звинувачують експрем'єра

Генпрокурор Георгій Гваракдзе заявляв, що Гарібашвілі на посаді премʼєра "таємно та завуальовано здійснював різну підприємницьку діяльність", отримуючи доходи нелегального походження в особливо великому розмірі, а також вказував недостовірні дані у деклараціях. В результаті обшуку у жовтні у Гарібашвілі вилучили 6,5 млн доларів.

Також читайте: Спікер парламенту Грузії Папуашвілі звинуватив Україну у "невдячності" до грузинського народу. МЗС відповіло

Нагадаємо, Іраклій Гарібашвілі очолював уряд Грузії у 2013-2015 та 2021-2024 роках. був одним із найближчих соратників мільярдера Бідзіни Іванішвілі — голови правлячої партії "Грузинська мрія". У квітні 2024 року він оголосив про повний вихід з політики.

Грузія (1847) Гарібашвілі Іраклій (35)
З нетерпінням чекаю повідомлення, що бувшого шостого президента України засудили до довічного увʼязнення з конфіскацію майна!
"У 2021 році був нагороджений Орденом «За заслуги» І-го ступеня Указом Президента Зеленського. В березні 2023 року запропонував позбавляти громадянства Грузії осіб, які воюють на боці України. В березня 2023 Іраклі Гарібашвілі заявив, що українські політики втручаються у справи Грузії." Виродок ще той!
буде Справедливість та Невідворотність покарання, які є запорукою майбутнього Щастя в Державі.

якось так жиє весь світ...

Як-то прибув до пенітенціарної установи ? Його що підвезли на службовій машині чи під'їхав на таксі ?
Іраклі Гарібашвілі - грузинський проросійський політичний діяч, з 25 жовтня 2012 по 20 листопада 2013 року міністр внутрішніх справ Грузії. А також прем'єр-міністр Грузії з листопада 2013 по грудень 2015 року; вдруге був прем'єр-міністром з 22 лютого 2021 по 29 січня 2024 року.

Вікіпедія.
