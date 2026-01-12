РУС
Сестры-близнецы провалились под лед в Польше: их спас украинец

Украинец спас двух детей в Польше, которые провалились под лед
Фото: Kanał Bydgoski (zdjęcie poglądowe) / Fot. B. Witkowski / UMB

В польском городе Быдгощ украинец Александр Болотов спас двух девятилетних сестер-близнецов, которые провалились под лед на местном водоканале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации местного издания Bydgoszcz Informuje, которое рассказало об инциденте.

Спасательная операция

Чрезвычайное происшествие произошло еще 10 января. Дети играли возле водоема, когда лед не выдержал и они оказались в ледяной воде. Ситуация требовала немедленных действий.

На помощь девочкам бросился бывший украинский полицейский Александр Болотов. Он быстро сориентировался и привлек к спасению еще одного мужчину, гражданина Польши.

Используя подручные средства — ветки деревьев и шарф, мужчины смогли достать детей из воды и вытащить их на берег. После этого они оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, ожидая приезда экстренных служб.

"Благодаря быстрой реакции и решительным действиям прохожих удалось избежать трагедии", — отмечает издание Bydgoszcz Informuje.

Жизни девочек ничего не угрожает

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

Городские власти Быдгоща заявили о намерении пригласить Александра Болотова и второго участника спасения в ратушу. Там им планируют официально поблагодарить за смелость, решительность и спасенные жизни.

+7
Добре, шо не побили украiнця))
12.01.2026 20:54 Ответить
+2
як так. навіть не звинуватили що кричав образливі слова коли витягував
12.01.2026 21:06 Ответить
+2
Міська влада Бидгощі заявила про намір запросити Олександра Болотова та другого учасника порятунку до ратуші.
Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.

Потім українцеві влуплять депортацію.
Після чого запитають на камеру:
1. "Як ви ставитеся до Бандери?"
2. "Хто винен в Волинській трагедії?"
12.01.2026 21:19 Ответить
Добре, шо не побили украiнця))
12.01.2026 20:54 Ответить
Козак - він і "в Африці" лишається козаком. Це вам не те "шляхетне паньство гонорове"...
12.01.2026 21:06 Ответить
Бувший мєнт, який ховається від захисту Батьківщини у Польщі - це козак?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:22 Ответить
Та іще й російськомовний - https://www.facebook.com/SerhiiPekhMedia/videos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B4-%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89%D1%96%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89%D1%96-bydgosz/1535860184387969/
12.01.2026 21:26 Ответить
Дайте йому громадянство !
показать весь комментарий
12.01.2026 21:06 Ответить
а Волинь ?

та ви що !!!!

.
12.01.2026 21:21 Ответить
як так. навіть не звинуватили що кричав образливі слова коли витягував
показать весь комментарий
12.01.2026 21:06 Ответить
Я так розумію, якби це був японець, то не рахувалось би?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:07 Ответить
Міська влада Бидгощі заявила про намір запросити Олександра Болотова та другого учасника порятунку до ратуші.
Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.

Потім українцеві влуплять депортацію.
Після чого запитають на камеру:
1. "Як ви ставитеся до Бандери?"
2. "Хто винен в Волинській трагедії?"
12.01.2026 21:19 Ответить
Як його після цього не заарештували за харасмент? А потім ще не висунули звинувачення у глорифікації Бандери?
12.01.2026 21:19 Ответить
Колишній український поліцейський Олександр Болотов Джерело: https://censor.net/ua/n3595106,
а скільки йому років ы що він робе у Польщі?
12.01.2026 21:21 Ответить
Потрясающе!!!!!!!
Какой поступок - ну просто слов нет
Восхищаюсь вами , пан Олександр !!!!!!!!
12.01.2026 21:23 Ответить
це дуже гарний вчинок , але що робить колишній український поліцейський Олександр Болотов в Польщі під час війни в його державі і як він виїхав з України ...
12.01.2026 21:28 Ответить
 
 