Сестры-близнецы провалились под лед в Польше: их спас украинец
В польском городе Быдгощ украинец Александр Болотов спас двух девятилетних сестер-близнецов, которые провалились под лед на местном водоканале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации местного издания Bydgoszcz Informuje, которое рассказало об инциденте.
Спасательная операция
Чрезвычайное происшествие произошло еще 10 января. Дети играли возле водоема, когда лед не выдержал и они оказались в ледяной воде. Ситуация требовала немедленных действий.
На помощь девочкам бросился бывший украинский полицейский Александр Болотов. Он быстро сориентировался и привлек к спасению еще одного мужчину, гражданина Польши.
Используя подручные средства — ветки деревьев и шарф, мужчины смогли достать детей из воды и вытащить их на берег. После этого они оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, ожидая приезда экстренных служб.
"Благодаря быстрой реакции и решительным действиям прохожих удалось избежать трагедии", — отмечает издание Bydgoszcz Informuje.
Жизни девочек ничего не угрожает
На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.
Городские власти Быдгоща заявили о намерении пригласить Александра Болотова и второго участника спасения в ратушу. Там им планируют официально поблагодарить за смелость, решительность и спасенные жизни.
та ви що !!!!
.
Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.
Потім українцеві влуплять депортацію.
Після чого запитають на камеру:
1. "Як ви ставитеся до Бандери?"
2. "Хто винен в Волинській трагедії?"
а скільки йому років ы що він робе у Польщі?
Какой поступок - ну просто слов нет
Восхищаюсь вами , пан Олександр !!!!!!!!