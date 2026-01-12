Сестры-близнецы провалились под лед в Польше: их спас украинец

Фото: Kanał Bydgoski (zdjęcie poglądowe) / Fot. B. Witkowski / UMB

В польском городе Быдгощ украинец Александр Болотов спас двух девятилетних сестер-близнецов, которые провалились под лед на местном водоканале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации местного издания Bydgoszcz Informuje, которое рассказало об инциденте.

Спасательная операция

Чрезвычайное происшествие произошло еще 10 января. Дети играли возле водоема, когда лед не выдержал и они оказались в ледяной воде. Ситуация требовала немедленных действий.

На помощь девочкам бросился бывший украинский полицейский Александр Болотов. Он быстро сориентировался и привлек к спасению еще одного мужчину, гражданина Польши.

Используя подручные средства — ветки деревьев и шарф, мужчины смогли достать детей из воды и вытащить их на берег. После этого они оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь, ожидая приезда экстренных служб.

"Благодаря быстрой реакции и решительным действиям прохожих удалось избежать трагедии", — отмечает издание Bydgoszcz Informuje.

Жизни девочек ничего не угрожает

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. После осмотра врачи сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

Городские власти Быдгоща заявили о намерении пригласить Александра Болотова и второго участника спасения в ратушу. Там им планируют официально поблагодарить за смелость, решительность и спасенные жизни.

