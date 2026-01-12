Сестри-близнючки провалилися під лід у Польщі: їх урятував українець
У польському місті Бидгощ українець Олександр Болотов врятував двох дев’ятирічних сестер-близнючок, які провалилися під кригу на місцевому водоканалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації місцевого видання Bydgoszcz Informuje, яке розповіло про інцидент.
Рятувальна операція
Надзвичайна подія сталася ще 10 січня. Діти гралися поблизу водойми, коли лід не витримав і вони опинилися у крижаній воді. Ситуація вимагала негайних дій.
На допомогу дівчаткам кинувся колишній український поліцейський Олександр Болотов. Він швидко зорієнтувався та залучив до порятунку ще одного чоловіка, громадянина Польщі.
Використовуючи підручні засоби — гілки дерев і шарф, чоловіки змогли дістати дітей з води та витягти їх на берег. Після цього вони надали постраждалим першу домедичну допомогу, чекаючи на приїзд екстрених служб.
"Завдяки швидкій реакції та рішучим діям перехожих вдалося уникнути трагедії", — зазначає видання Bydgoszcz Informuje.
Життю дівчаток нічого не загрожує
На місце події оперативно прибули пожежники та медики. Після огляду лікарі повідомили, що життю та здоров’ю дівчаток нічого не загрожує.
Міська влада Бидгощі заявила про намір запросити Олександра Болотова та другого учасника порятунку до ратуші. Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.
та ви що !!!!
До того ж, у них є здобутки, серйозніші за зняття кошенят з дерев.
Потім українцеві влуплять депортацію.
Після чого запитають на камеру:
1. "Як ви ставитеся до Бандери?"
2. "Хто винен в Волинській трагедії?"
а скільки йому років ы що він робе у Польщі?
Какой поступок - ну просто слов нет
Восхищаюсь вами , пан Олександр !!!!!!!!
Комментаторы типа ..хто ,шо,почему,...могут тихо идти под лёд на куй)))мужик сделал...а вы просто лоханкой в росте ляпате)