Сестри-близнючки провалилися під лід у Польщі: їх урятував українець

Фото: Kanał Bydgoski (zdjęcie poglądowe) / Fot. B. Witkowski / UMB

У польському місті Бидгощ українець Олександр Болотов врятував двох дев’ятирічних сестер-близнючок, які провалилися під кригу на місцевому водоканалі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації місцевого видання Bydgoszcz Informuje, яке розповіло про інцидент.

Рятувальна операція

Надзвичайна подія сталася ще 10 січня. Діти гралися поблизу водойми, коли лід не витримав і вони опинилися у крижаній воді. Ситуація вимагала негайних дій.

На допомогу дівчаткам кинувся колишній український поліцейський Олександр Болотов. Він швидко зорієнтувався та залучив до порятунку ще одного чоловіка, громадянина Польщі.

Використовуючи підручні засоби — гілки дерев і шарф, чоловіки змогли дістати дітей з води та витягти їх на берег. Після цього вони надали постраждалим першу домедичну допомогу, чекаючи на приїзд екстрених служб.

"Завдяки швидкій реакції та рішучим діям перехожих вдалося уникнути трагедії", — зазначає видання Bydgoszcz Informuje.

Життю дівчаток нічого не загрожує

На місце події оперативно прибули пожежники та медики. Після огляду лікарі повідомили, що життю та здоров’ю дівчаток нічого не загрожує.

Міська влада Бидгощі заявила про намір запросити Олександра Болотова та другого учасника порятунку до ратуші. Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.

Добре, шо не побили украiнця))
12.01.2026 20:54 Відповісти
Козак - він і "в Африці" лишається козаком. Це вам не те "шляхетне паньство гонорове"...
12.01.2026 21:06 Відповісти
Бувший мєнт, який ховається від захисту Батьківщини у Польщі - це козак?
12.01.2026 21:22 Відповісти
Він старий уже. Сам хотів сказати, коли ж на відео явно не воїн...
12.01.2026 21:37 Відповісти
Але 60-ти років йому немає.
12.01.2026 22:17 Відповісти
Ти сам козак де зараз?
12.01.2026 23:25 Відповісти
Та іще й російськомовний - https://www.facebook.com/SerhiiPekhMedia/videos/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B4-%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89%D1%96%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89%D1%96-bydgosz/1535860184387969/
12.01.2026 21:26 Відповісти
А то, що другий рятувальник був с гоноровой шляхти ти, гiвноїд, не помiтив?
13.01.2026 01:56 Відповісти
Дайте йому громадянство !
12.01.2026 21:06 Відповісти
а Волинь ?

та ви що !!!!

.
12.01.2026 21:21 Відповісти
як так. навіть не звинуватили що кричав образливі слова коли витягував
12.01.2026 21:06 Відповісти
Я так розумію, якби це був японець, то не рахувалось би?
12.01.2026 21:07 Відповісти
тоді б це було в японських новинах
12.01.2026 21:36 Відповісти
Не думаю, що японці настільки зациклені на собі.

До того ж, у них є здобутки, серйозніші за зняття кошенят з дерев.
12.01.2026 23:39 Відповісти
Міська влада Бидгощі заявила про намір запросити Олександра Болотова та другого учасника порятунку до ратуші.
Там їм планують офіційно подякувати за сміливість, рішучість і врятовані життя.

Потім українцеві влуплять депортацію.
Після чого запитають на камеру:
1. "Як ви ставитеся до Бандери?"
2. "Хто винен в Волинській трагедії?"
12.01.2026 21:19 Відповісти
Як його після цього не заарештували за харасмент? А потім ще не висунули звинувачення у глорифікації Бандери?
12.01.2026 21:19 Відповісти
Колишній український поліцейський Олександр Болотов Джерело: https://censor.net/ua/n3595106,
а скільки йому років ы що він робе у Польщі?
12.01.2026 21:21 Відповісти
Потрясающе!!!!!!!
Какой поступок - ну просто слов нет
Восхищаюсь вами , пан Олександр !!!!!!!!
12.01.2026 21:23 Відповісти
це дуже гарний вчинок , але що робить колишній український поліцейський Олександр Болотов в Польщі під час війни в його державі і як він виїхав з України ...
12.01.2026 21:28 Відповісти
Думаєш було б краще, якби він в ТЦК влаштувався?
12.01.2026 22:41 Відповісти
Красава!!!
Комментаторы типа ..хто ,шо,почему,...могут тихо идти под лёд на куй)))мужик сделал...а вы просто лоханкой в росте ляпате)
13.01.2026 00:57 Відповісти
Ні, щоб порадіти за врятованих дітей - так треба ж срач розвести, як він там опинився. А може, якби не опинився, то радіти було б ні за кого?
13.01.2026 11:04 Відповісти
 
 