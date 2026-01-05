Польща стала лідером у Європі за зайнятістю українців
Більшість українців, які нині перебувають у Польщі, активно залучені до ринку праці та роблять відчутний внесок в економіку країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Польського радіо.
Про роль українських мігрантів розповів голова організації "Роботодавці Польщі" Пйотр Роґовецький. За його словами, Польща є унікальною серед європейських країн за рівнем економічної активності українців.
Рівень зайнятості українців у Польщі
Роґовецький зазначив, що близько 80% українців у Польщі є економічно активними. Це один із найвищих показників у Європі. Для порівняння, у Чехії працює близько 48% українців, а в Німеччині — лише 25%. Він наголосив, що у разі від’їзду українців через можливі законодавчі зміни польська економіка зазнала б серйозних втрат.
"Це не якась вигадка чи політика — це факти", – підкреслив він.
Яку роботу виконують українці
Твердження про те, що українці зловживають соціальною допомогою або відбирають робочі місця у поляків, за словами голови організації "Роботодавці Польщі", не відповідають дійсності. Навпаки, мігранти здебільшого працюють у сферах, які не користуються попитом серед місцевого населення.
Йдеться про прості послуги, зокрема догляд за людьми похилого віку, сферу громадського харчування, готельний бізнес та інші сервісні галузі. Така ситуація, за словами Роґовецького, є природною для заможніших суспільств.
"Українці працюють там, де поляки більше не хочуть працювати. Подібне вже відбувалося, коли самі поляки масово їхали до Німеччини чи Великої Британії", – резюмував експерт.
- Раніше ми писали, що у 2025 році українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі.
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До вас, як до рівних, ніколи не будуть відноситись, та й зарплати низькі.
Їдьте, поки ще є можливість в Германію та до Скандинавів.
Щоб в Польщі були оголошення "робота в Україні", і щоб поляки їздили сюди на заробітки.
Ну як бобіки збулось? Правда, чогось стало на порядок гірше навіть за 2019, прийшов хаос, війна та долар по 45. Поржалі.
Як тільки пересікаєшся з поляками і вони розуміють, що ти етнічний українець, у більшості з них одразу вилазить зверхність і пихатість (просто клініка).