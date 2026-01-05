Польща стала лідером у Європі за зайнятістю українців

Більшість українців, які нині перебувають у Польщі, активно залучені до ринку праці та роблять відчутний внесок в економіку країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Польського радіо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про роль українських мігрантів розповів голова організації "Роботодавці Польщі" Пйотр Роґовецький. За його словами, Польща є унікальною серед європейських країн за рівнем економічної активності українців.

Також читайте: Навроцький: Між Україною та Польщею є невирішені питання, над якими варто працювати

Рівень зайнятості українців у Польщі

Роґовецький зазначив, що близько 80% українців у Польщі є економічно активними. Це один із найвищих показників у Європі. Для порівняння, у Чехії працює близько 48% українців, а в Німеччині — лише 25%. Він наголосив, що у разі від’їзду українців через можливі законодавчі зміни польська економіка зазнала б серйозних втрат.

"Це не якась вигадка чи політика — це факти", – підкреслив він.

Також читайте: Польський політик Клімас біля пам’ятника Бандері у Львові: "Ми повинні змусити українців покласти край бандеризму"

Яку роботу виконують українці

Твердження про те, що українці зловживають соціальною допомогою або відбирають робочі місця у поляків, за словами голови організації "Роботодавці Польщі", не відповідають дійсності. Навпаки, мігранти здебільшого працюють у сферах, які не користуються попитом серед місцевого населення.

Йдеться про прості послуги, зокрема догляд за людьми похилого віку, сферу громадського харчування, готельний бізнес та інші сервісні галузі. Така ситуація, за словами Роґовецького, є природною для заможніших суспільств.

"Українці працюють там, де поляки більше не хочуть працювати. Подібне вже відбувалося, коли самі поляки масово їхали до Німеччини чи Великої Британії", – резюмував експерт.

Раніше ми писали, що у 2025 році українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща просить Єврокомісію перевірити TikTok через антиєвропейські відео